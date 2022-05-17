Путін не втомлюється звинувачувати Захід у розпалюванні війни

Президент Росії Володимир Путін заявив, що все, що відбувається навколо України, пов'язане з непродуманою політикою Заходу.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Путін на нараді, присвяченій нафтовій галузі

Пряма мова Путіна: "Все, що відбувається сьогодні, в тому числі, на превеликий жаль, навколо України, пов'язане з непродуманою політикою так званого колективного Заходу, який протягом десятиліть ігнорував абсолютно законні занепокоєння Росії у сфері забезпечення своєї безпеки та всіляко заохочував націоналістичні неофашистські елементи у київському керівництві".

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Деталі: За словами президента країни-агресора, Захід нібито "зневажливо ставився до проблем, які були на південному сході України та, по суті, протягом 8 років сприяв продовженню бойових дій, розпочатих київським режимом".

Він також додав, що санкції на нафтогазових ринках, які Європа нібито "під тиском американського сюзерена" вводить проти Росії призводять до енергетичної інфляції в самих західних країнах, але вони "замість визнати свої помилки", звалюють усе на Росію.

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