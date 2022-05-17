Путін не втомлюється звинувачувати Захід у розпалюванні війни

Президент Росії Володимир Путін заявив, що все, що відбувається навколо України, пов'язане з непродуманою політикою Заходу.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Путін на нараді, присвяченій нафтовій галузі

Пряма мова Путіна: "Все, що відбувається сьогодні, в тому числі, на превеликий жаль, навколо України, пов'язане з непродуманою політикою так званого колективного Заходу, який протягом десятиліть ігнорував абсолютно законні занепокоєння Росії у сфері забезпечення своєї безпеки та всіляко заохочував націоналістичні неофашистські елементи у київському керівництві".

Деталі: За словами президента країни-агресора, Захід нібито "зневажливо ставився до проблем, які були на південному сході України та, по суті, протягом 8 років сприяв продовженню бойових дій, розпочатих київським режимом".

Він також додав, що санкції на нафтогазових ринках, які Європа нібито "під тиском американського сюзерена" вводить проти Росії призводять до енергетичної інфляції в самих західних країнах, але вони "замість визнати свої помилки", звалюють усе на Росію.

Передісторія:

Росія напала на Україну 24 лютого. Своє вторгнення президент РФ Володимир Путін назвав "спецоперацією" з демілітаризації сусідньої країни, яка нібито загрожує безпеці Росії.

РФ веде агресивну війну, внаслідок якої вже загинули тисячі мирних жителів, серед яких мінімум 229 дітей, мільйони українців стали біженцями, багато міст та сіл України зруйновані повністю.