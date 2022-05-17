Путин не устает винить Запад в разжигании войны

Президент Росси Владимир Путин заявил, что все происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой Запада.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление Путин на совещании, посвященном нефтяной отрасли

Прямая речь Путина: "Все, что происходит сегодня, в том числе, к огромному сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве".

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Детали: По словам президента страны-агрессора, Запад якобы "пренебрежительно относился к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины и, по сути, в течение 8 лет способствовал продолжению боевых действий, начатых киевским режимом".

Он также добавил, санкции на нефтегазовых рынках, которые Европа якобы "под давлением американского сюзерена" вводит против России, приводят к энергетической инфляции в самих западных странах, но они "вместо того, чтобы признать свои ошибки", валят все на Россию.

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