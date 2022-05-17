У Радбезі РФ нова версія: війна зірвала плани зміни режиму в Росії

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що розпочата РФ війна в Україні нібито зірвала плани Заходу встановити в Росії підконтрольний собі режим.

Джерело: Патрушев на засіданні наукової ради при РБ РФ, пише РИА Новости з посиланням на прес-службу Ради безпеки

Пряма мова: "Захід прагне створити умови для встановлення в Росії підконтрольного західникам режиму, як це вже було відпрацьовано в Україні та цілій низці інших держав. Спеціальна військова операція зірвала ці задуми".

"Ми були змушені превентивно вдатися до цієї міри, тому що рівень загроз національній безпеці, нехтування інтересами нашої країни вийшли на рівень, який загрожував самій державності Росії та її існуванню".

Деталі: Як саме Україна до війни нібито загрожувала існуванню Росії, Патрушев не уточнив.

Що передувало: 9 травня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що у Росії нібито не було вибору, окрім як напасти на Україну. Він стверджує, що якби був хоч один шанс "вирішити проблему Донбасу мирно", росіяни б його використали.

Раніше Росія виправдовувала війну необхідністю захисту Донбасу від українських "нацистів" та захисту РФ від військової загрози з боку заходу.