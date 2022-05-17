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У Радбезі РФ нова версія: війна зірвала плани зміни режиму в Росії

Катерина ТищенкоВівторок, 17 травня 2022, 16:14
У Радбезі РФ нова версія: війна зірвала плани зміни режиму в Росії
Микола Патрушев і Володимир Путін, AFP via Getty Images

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що розпочата РФ війна в Україні нібито зірвала плани Заходу встановити в Росії підконтрольний собі режим.

Джерело: Патрушев на засіданні наукової ради при РБ РФ, пише РИА Новости з посиланням на прес-службу Ради безпеки

Пряма мова: "Захід прагне створити умови для встановлення в Росії підконтрольного західникам режиму, як це вже було відпрацьовано в Україні та цілій низці інших держав. Спеціальна військова операція зірвала ці задуми".

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"Ми були змушені превентивно вдатися до цієї міри, тому що рівень загроз національній безпеці, нехтування інтересами нашої країни вийшли на рівень, який загрожував самій державності Росії та її існуванню".

Деталі: Як саме Україна до війни нібито загрожувала існуванню Росії, Патрушев не уточнив.

Що передувало: 9 травня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що у Росії нібито не було вибору, окрім як напасти на Україну. Він стверджує, що якби був хоч один шанс "вирішити проблему Донбасу мирно", росіяни б його використали.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Росія виправдовувала війну необхідністю захисту Донбасу від українських "нацистів" та захисту РФ від військової загрози з боку заходу.

Теми: Росіявійна
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