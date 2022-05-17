В Совбезе РФ новая версия: война сорвала планы смены режима в России

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что начатая РФ война в Украине якобы сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим.

Источник: Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совбеза

Прямая речь: "Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано в Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы".

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"Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и её существованию".

Детали: Как именно Украина до войны якобы угрожала существованию России, Патрушев не уточнил.

Что предшествовало: 9 мая президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что у России якобы не было выбора, кроме как напасть на Украину. Он утверждает, что будь хоть один шанс "решить проблему Донбасса мирно", россияне бы его использовали.

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Ранее Россия оправдывала войну необходимостью защиты Донбасса от украинских "нацистов" и защиты РФ от военной угрозы со стороны запада.