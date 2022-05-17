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В Совбезе РФ новая версия: война сорвала планы смены режима в России

Катерина ТищенкоВторник, 17 мая 2022, 16:14
Николай Патрушев и Владимир Путин, AFP via Getty Images

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что начатая РФ война в Украине якобы сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим.

Источник: Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совбеза

Прямая речь: "Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано в Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы".

"Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и её существованию".

Детали: Как именно Украина до войны якобы угрожала существованию России, Патрушев не уточнил.

Что предшествовало: 9 мая президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что у России якобы не было выбора, кроме как напасть на Украину. Он утверждает, что будь хоть один шанс "решить проблему Донбасса мирно", россияне бы его использовали.

Ранее Россия оправдывала войну необходимостью защиты Донбасса от украинских "нацистов" и защиты РФ от военной угрозы со стороны запада.

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Темы: Росcиявойна
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