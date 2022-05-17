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Киевская область: возле Макарова тракторист взорвался на вражеской мине, но выжил

Денис КарловскийВторник, 17 мая 2022, 18:52
трактор, наехавший на вражескую мину под макаровым. фото: полиция киевской области

В селе Андреевка недалеко от Макарова 37-летний тракторист выехал в поле и взорвался на вражеской мине, но серьезных травм не получил.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "В селе Андреевка, неподалеку от Макарова, тракторист выехал в поле для проведения полевых работ и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами.

Полиция Киевской области еще раз предостерегает граждан - избегайте лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.

При обнаружении подозрительных предметов сразу звоните на спецлинию "102".

Детали: Прибывшие на место происшествия саперы обнаружили еще одну неразорванную мину под колесами поврежденного трактора.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 мая житель Киевской области погиб в лесополосе возле села Залесье, взорвавшись на необнаруженной вражеской мине.
  • Украинские следователи обнаружили под Макаровым еще одно место массового захоронения, в котором россияне хоронили трупы убитых гражданских.

Темы: Киевская областьминированиедеоккупацияполиция
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