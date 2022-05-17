Киевская область: возле Макарова тракторист взорвался на вражеской мине, но выжил
Вторник, 17 мая 2022, 18:52
В селе Андреевка недалеко от Макарова 37-летний тракторист выехал в поле и взорвался на вражеской мине, но серьезных травм не получил.
Источник: полиция Киевской области
Дословно: "В селе Андреевка, неподалеку от Макарова, тракторист выехал в поле для проведения полевых работ и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами.
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Полиция Киевской области еще раз предостерегает граждан - избегайте лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях.
При обнаружении подозрительных предметов сразу звоните на спецлинию "102".
Детали: Прибывшие на место происшествия саперы обнаружили еще одну неразорванную мину под колесами поврежденного трактора.
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