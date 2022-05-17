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Росія обстрілює прикордоння двох областей України, б'є по своїх і погрожує авіацією

Валентина РоманенкоВівторок, 17 травня 2022, 19:28
фото ДПСУ

Росія продовжує обстріли та збройні провокації на кордоні: 17 травня прикордонники зафіксували 7 випадків застосування зброї окупантом на ділянці кордону з Україною в межах Сумської області, та у 2 випадках на Чернігівщині.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Після обіду від ворожого вогню постраждали будинки дачного масиву на околиці одного з прикордонних населених пунктів у Шосткинському районі Сумщини.

В районі цього масиву розірвалося два десятки мінометних мін, випущених з боку села Зьорново Брянської області РФ. Цей обстріл супроводжувався стрільбою з крупнокаліберних кулеметів ворожої бронетехніки.

Також вівся мінометний обстріл української території з боку російського села Локоть, звідки напередодні намагалися зайти ворожі диверсанти на Сумщині, але наткнулися на опір прикордонників та відступили.

Зазначається також, що в двох випадках росіяни вели стрільбу по прикордонній території своєї ж країни.

Вказано також, що 17 травня українські прикордонники спостерігали біля кордону прольоти російської пілотованої та безпілотної авіації.

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Також зафіксовано мінометний обстріл прикордоння у Городнянському районі Чернігівщини з боку н.п. Нові Юрковичі РФ.

 

Теми: РосіявійнаПрикордонна служба
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