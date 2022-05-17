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РФ обстреливает пограничье двух областей Украины, бьет по своим и грозит авиацией

Валентина РоманенкоВторник, 17 мая 2022, 19:28
РФ обстреливает пограничье двух областей Украины, бьет по своим и грозит авиацией
фото ГПСУ

Россия продолжает обстрелы и вооруженные провокации на границе: 17 мая пограничники зафиксировали 7 случаев применения оружия оккупантом на участке границы с Украиной в пределах Сумской области и в 2 случаях на Черниговщине.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: После обеда от вражеского огня пострадали дома дачного массива на окраине одного из приграничных населенных пунктов в Шосткинском районе Сумщины.

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В районе этого массива разорвалось два десятка минометных мин, выпущенных со стороны села Зёрново Брянской области РФ. Этот обстрел сопровождался стрельбой из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронетехники.

Также велись минометные обстрелы украинской территории со стороны российского села Локоть, откуда накануне пытались зайти вражеские диверсанты на Сумщине, но наткнулись на сопротивление пограничников и отступили.

Отмечается также, что в двух случаях россияне вели стрельбу по приграничной территории своей страны.

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Указано также, что 17 мая украинские пограничники наблюдали у границы пролеты российской пилотируемой и беспилотной авиации.

Также зафиксирован минометный обстрел приграничья в Городнянском районе Черниговщины со стороны н.п. Новые Юрковичи РФ.

 

Темы: РосcиявойнаПограничная служба
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