На сході окупанти обстріляли 45 населених пунктів, ЗСУ відбили 12 атак

На Донеччині та Луганщині окупанти у вівторок обстріляли 45 населених пунктів, вбили 8 мирних мешканців і поранили 4, серед яких 8-річна дитина. Бійці Об’єднаних сил відбили 12 атак, на 4 локаціях тривають бої.

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 36 житлових будинків, 6 промислових і фермерських підприємств, супермаркет, спортивну школу, гуртожиток, аптеку. В результаті цих обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, 4 отримали поранення (серед них одна 8-річна дитина)".

Деталі: У вівторок військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 ворожих танки; 3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ); 6 одиниць бойової броньованої техніки; 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".

Разом з тим, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки.

Втрати ворога складають: особового складу – до 110, БМП – 6, БТР – 1, артилерійських систем – 3, мінометів – 1, ЗРК – 1, АТТ – 4, БПЛА – 2.