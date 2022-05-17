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На востоке оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов, ВСУ отбили 12 атак

Катерина ТищенкоВторник, 17 мая 2022, 22:04
На востоке оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов, ВСУ отбили 12 атак
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В Донецкой и Луганской областях оккупанты во вторник обстреляли 45 населенных пунктов, убили 8 мирных жителей и ранили 4, среди которых 8-летний ребенок. Бойцы Объединенных сил отразили 12 атак, на 4 локациях продолжаются бои.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 36 жилых домов, 6 промышленных и фермерских предприятий, супермаркет, спортивную школу, общежитие, аптеку. В результате этих обстрелов погибли 8 мирных жителей, 4 получили ранения (среди них один 8-летний ребенок)".

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Детали: Во вторник военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 вражеских танка; 3 артиллерийские системы (из них одна РСЗО); 6 единиц боевой бронированной техники; 7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 9 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа "ZALA".

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 2 атаки.

ВИДЕО ДНЯ

Потери неприятеля составляют: личного состава – до 110, БМП – 6, БТР – 1, артиллерийских систем – 3, минометов – 1, ЗРК – 1, АТТ – 4, БПЛА – 2.

Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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