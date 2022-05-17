Зеленський процитував Чапліна на Каннському кінофестивалі: зал аплодував стоячи

Президент Володимир Зеленський виступив онлайн на відкритті чергового Каннського кінофестивалю, процитувавши славнозвісний монолог із фільму Чарлі Чапліна "Великий диктатор".

Джерело: Reuters

Пряма мова Зеленського: "Найстрашніші диктатори ХХ століття любили кіно – це відомо про них. Але з того, що залишилося після них, найважливіше – це моторошні документальні кадри кінохроніки. А також фільми, якими було кинуто виклик цим диктаторам.

1 вересня 1939 року в Каннах мав розпочатися перший фестиваль, але вибухнула Друга світова війна. 6 років кіно були на фронтах цієї війни разом з усім людством. 6 років кіно боролося і за свободу, і також, на жаль, на користь диктатурі. Тепер, повертаючись до того кіно, ми можемо побачити, як свобода рухалася до перемоги. І як зрештою вона не дозволила диктаторам захопити серця людей.

На цьому шляху було багато важливих пунктів, але, все ж, найбільш видатний – у 1940 році. Коли на противагу антагоністу, світ побачив, на перший погляд, непомітного хлопця, який зовсім не був схожий на героя, але виявився таким. "Великий диктатор" Чарлі Чапліна не знищив тоді реального – реального диктатора.

Але завдяки ньому кінематограф перестав бути німим – німим в усіх сенсах цього слова. Кіно говорило – і це був голос майбутньої перемоги свободи. Вже тоді у 1940 році, коли з екрані прозвучало "Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали в людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине…"

Потрібен новий Чаплін, який доведе і зараз, що кінематограф перестав бути німим".

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Деталі: Президент закликав митців кінематографу не ігнорувати лихо українського народу й реагувати на нього у своїй творчості. Він підкреслив, що свобода переможе лише тоді, коли провідні митці світу не стоятимуть осторонь від боротьби українців проти російської диктатури.

Зеленський також процитував низку відомих цитат із інших класичних кінострічок, аби увиразнити масштаб жахів війни в Україні для провідних представників кінематографу.

Він процитував слова, які вимовлені персонажем полковник-лейтенантом Біллом Кілґором (грає Роберт Дюваль) у фільмі "Апокаліпсис сьогодні" Френсіса Копполи 1979 року. Персонаж, який вимовляє глузливі слова про нищівні бомбардування цивільного населення під час війни у В’єтнамі, виступає там як символ виродження людяності під час війни.

Президент підкреслив, що українці відчули жахливий цинізм цих відомих слів із кінострічки, але вже особисто в живу.

Крім того, Зеленський пояснив, що звичайні українці переживають те саме, що й Ґвідо з фільму "Життя прекрасне" Роберто Беніньї. За сюжетом, у фашистській Італії єврей Ґвідо, якого кинули до концтабору з його сином, постійно вигадує гру для свого сина, аби той не здогадався, що їм загрожує загибель.

Довідково: "Великий диктатор" став першим звуковим фільмом Чарлі Чапліна. За сюжетом, Чаплін грає і простого хлопця-перукаря, який візуально дуже схожий на диктатора-антисеміта Аденоїда Хінкеля, котрий запанував у його країні.

У певний момент хлопець зумів опинитися через помилку за трибуною диктатора, і він, несподівано для самого себе, виголошує промову за свободу, рівність і демократію, засуджуючи цинізм, жорстокість і безглуздість ницого режиму диктатора.

Фільм показували 1940 року в кінотеатрах США, коли в Європі вже другий рік тривала Друга світова війна між нацистською Німеччиною та Союзниками, однак СРСР на той час залишався ще в стані миру з режимом Гітлером.

1964 року Чаплін, через 24 роки після прем’єри фільму, визнав, що не наважився би знімати таке кіно, якби знав про масштаб жорстокості в нацистських концтаборах.

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