Зеленский процитировал Чаплина на Каннском кинофестивале: зал аплодировал стоя

Президент Владимир Зеленский выступил онлайн на открытии очередного Каннского кинофестиваля, процитировав знаменитый монолог из фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор".

Источник: пресс-служба Офиса президента с видеозаписью обращения Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Самые страшные диктаторы ХХ века любили кино – это известно о них. Но из того, что осталось после них, самое важное – это жуткие документальные кадры кинохроники. А также фильмы, которыми был брошен вызов этим диктаторам.

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1 сентября 1939 года в Каннах должен был начаться первый фестиваль, но разразилась Вторая мировая война. 6 лет кино были на фронтах этой войны вместе со всем человечеством. 6 лет кино боролось и за свободу, и также, к сожалению, в пользу диктатуры. Теперь, возвращаясь к кино, мы можем увидеть, как свобода двигалась к победе. И как, в конечном итоге, она не позволила диктаторам захватить сердца людей.

На этом пути было много важных пунктов, но все же наиболее выдающийся – в 1940 году. Когда в противоположность антагонисту, мир увидел, на первый взгляд, незаметного парня, который совсем не походил на героя, но оказался таковым. "Великий диктатор" Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального – реального диктатора.

Но благодаря нему кинематограф не является немым – немым во всех смыслах этого слова. Кино говорило – и это был голос будущей победы свободы. Уже тогда в 1940 году, когда на экране прозвучало "Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет…"

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Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф не является немым".

Детали: Президент призвал художников кинематографа не игнорировать бедствие украинского народа и реагировать на него в своем творчестве. Он подчеркнул, что свобода победит только тогда, когда ведущие мировые созидатели исскуства не будут в стороне от борьбы украинцев против российской диктатуры.

Зеленский также процитировал ряд известных цитат из других классических кинолент, чтобы уяснить масштаб ужасов войны в Украине для ведущих представителей кинематографа.

Он процитировал слова, произнесенные персонажем фильма "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Копполы 1979 года полковник-лейтенантом Биллом Килгором (играет Роберт Дюваль). Киллгор, произносящий насмешливые слова о сокрушительных бомбардировках гражданского населения во время войны во Вьетнаме, выступает там как символ вырождения человечности во время войны. Президент подчеркнул, что украинцы почувствовали ужасный цинизм этих известных слов из киноленты, но уже лично в живую.

Кроме того, Зеленский объяснил, что обычные украинцы переживают то же, что и Гвидо из фильма "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи. По сюжету, в фашистской Италии еврей Гвидо, брошенный в концлагерь с его сыном, постоянно придумывает игру для своего сына, чтобы тот не догадался, что им грозит гибель.

Справка: "Великий диктатор" стал первым звуковым фильмом Чарли Чаплина. По сюжету Чаплин играет и диктатора-антисемита Аденоида Хюнкеля, воцарившегося в его стране, и простого парня-парикмахера, очень визуально похожего на тирана.

В определенный момент парень сумел оказаться из-за ошибки за трибуной диктатора, и он, неожиданно для самого себя, произносит речь за свободу, равенство и демократию, осуждая цинизм, жестокость и бессмысленность низменного режима диктатора.

Фильм показывали 1940 в кинотеатрах США, когда в Европе уже второй год шла Вторая мировая война между нацистской Германией и Союзниками, однако СССР в то время оставался еще в состоянии мира с режимом Гитлером.

В 1964 году Чаплин, спустя 24 года после премьеры фильма, признал, что не решился бы снимать такое кино, если бы знал масштаб жестокости в нацистских концлагерях.

Предыстория: