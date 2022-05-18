ЗМІ: США та Європа розробляють маршрути для вивозу українського зерна

США та європейські союзники розробляють маршрути для експорту української пшениці та кукурудзи.

Джерело: американські та європейські дипломати - джерела CNN

Дослівно: "Не існує панацеї для вирішення цієї складної проблеми, і офіційні особи розглядають широкий спектр варіантів безпечної доставки продовольчого експорту залізницею, морем і повітрям".

Деталі: Як зазначається, можливі сценарії вивчаються та опрацьовуються незалежно від того, погодиться на них Росія чи ні.

За словами дипломатів, це завдання буде в центрі уваги держсекретаря США Ентоні Блінкена на зустрічі в ООН у середу та четвер.

Що передувало:

Раніше повідомлялося, що Штати працюють над пакетом на 11 млрд доларів для боротьби із загрозами глобальній продовольчій безпеці.

ЄС допоможе Україні доставити на зовнішні ринки зерно для експорту, яке в портах заблокували російські загарбники.

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