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ЗМІ: США та Європа розробляють маршрути для вивозу українського зерна

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 02:00
ЗМІ: США та Європа розробляють маршрути для вивозу українського зерна
ФОТО: GETTY

США та  європейські союзники розробляють маршрути для експорту української пшениці та кукурудзи.

Джерело: американські та європейські дипломати - джерела CNN

Дослівно: "Не існує панацеї для вирішення цієї складної проблеми, і офіційні особи розглядають широкий спектр варіантів безпечної доставки продовольчого експорту залізницею, морем і повітрям".

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Деталі: Як зазначається, можливі сценарії вивчаються та опрацьовуються незалежно від того, погодиться на них Росія чи ні.

За словами дипломатів, це завдання буде в центрі уваги держсекретаря США Ентоні Блінкена на зустрічі в ООН   у середу та четвер.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що Штати працюють над пакетом на 11 млрд доларів для боротьби із загрозами глобальній продовольчій безпеці.
  • ЄС допоможе Україні доставити на зовнішні ринки зерно для експорту, яке в портах заблокували російські загарбники.

Нагадаємо:

  • До 24 лютого постачання пшениці з Росії та України становило майже 30% світової торгівлі, а Україна була четвертим у світі експортером кукурудзи та п'ятим у світі - експортером пшениці.
  • Всесвітня продовольча програма ООН щорічно закуповує близько половини своєї пшениці в Україні.

Теми: СШАЄС
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