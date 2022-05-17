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США готують пакет на $11 мільярдів для боротьби з ризиками голоду у світі

Ольга Глущенко Вівторок, 17 травня 2022, 05:43
США готують пакет на $11 мільярдів для боротьби з ризиками голоду у світі
Томас-Грінфілд, фото: Getty Images

Сполучені Штати працюють над затвердження пакету на 11 мільярдів доларів для боротьби із загрозами глобальній продовольчій безпеці.

Джерело: представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми готові забезпечити більше $1 мільярда впродовж наступних місяців для гуманітарної підтримки тих країн, які постраждали від неспровокованої війни Росії проти України, та (для реагування – ред.) на масштабні наслідки для всього світу.

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Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб інвестувати понад $11 мільярдів упродовж наступних трьох років, щоб реагувати на загрози продовольчій безпеці".

"Це – криза для всього світу, і тому вона стосується ООН. На нас лежить відповідальність за мільйони людей, які не знають, де знайти їжу, як прогодувати власні родини".

Деталі: Томас-Грінфілд підкреслила, що ситуація з голодом, зокрема в країнах Африки й Близького Сходу, останнім часом залишалася складною.

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Однак відколи Росія почала блокувати критично важливі порти в Україні та знищувати цивільну інфраструктуру, в тому числі зерносховища, загроза голоду в цих регіонах стала реальнішою.

Вона підтвердила, що на міжнародному рівні тривають дискусії щодо можливостей встановлення гуманітарних коридорів для транспортування харчових продуктів.

"Ми знаємо, що Чорне море заміноване, росіяни надалі не дають українським суднам зайти або вийти", - зауважила посол.

За її словами, ці питання порушував у контактах з російською стороною особисто генсек ООН: "Ми також обговорюємо ці питання з українцями, як ми можемо отримати доступ до продукції, яку Україна може надати на зовнішній ринок".

Нагадаємо: ООН у квітні попередила, що закриття портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.

Президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив, що підтримка України з боку партнерів, передусім зброєю, допомагатиме недопущенню глобального голоду, викликаного російською агресією.

Європейський Союз обіцяє допомогти Україні доставити на зовнішні ринки зерно для експорту, яке в портах заблокували російські загарбники.

Теми: СШАпродуктивійнаРосія
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