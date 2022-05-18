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СМИ: США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна

Анастасия КалатурСреда, 18 мая 2022, 02:00
СМИ: США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна
ФОТО: GETTY

США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы.

Источник: американские и европейские дипломаты – источники CNN

Дословно: "Не существует панацеи для решения этой сложной проблемы, и официальные лица рассматривают широкий спектр вариантов безопасной доставки продовольственного экспорта по железной дороге, по морю и воздуху".

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Детали: Как отмечается, возможные сценарии изучаются и прорабатываются независимо от того, согласится Россия или нет.

По словам дипломатов, эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече в ООН в среду и четверг.

Что предшествовало:

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  • Ранее сообщалось, что Штаты работают над пакетом в 11 млрд долларов для борьбы с угрозами глобальной продовольственной безопасности.
  • ЕС поможет Украине доставить на внешние рынки зерно для экспорта, заблокированное российскими захватчиками в портах.

Напомним:

  • До 24 февраля поставки пшеницы из России и Украины составили почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире - экспортером пшеницы.
  • Всемирная продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины пшеницы в Украине.

Темы: СШАЕС
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