Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна

Анастасия КалатурСреда, 18 мая 2022, 02:00
ФОТО: GETTY

США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы.

Источник: американские и европейские дипломаты – источники CNN

Дословно: "Не существует панацеи для решения этой сложной проблемы, и официальные лица рассматривают широкий спектр вариантов безопасной доставки продовольственного экспорта по железной дороге, по морю и воздуху".

Детали: Как отмечается, возможные сценарии изучаются и прорабатываются независимо от того, согласится Россия или нет.

По словам дипломатов, эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече в ООН в среду и четверг.

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что Штаты работают над пакетом в 11 млрд долларов для борьбы с угрозами глобальной продовольственной безопасности.
  • ЕС поможет Украине доставить на внешние рынки зерно для экспорта, заблокированное российскими захватчиками в портах.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • До 24 февраля поставки пшеницы из России и Украины составили почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире - экспортером пшеницы.
  • Всемирная продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины пшеницы в Украине.

Темы: СШАЕС
Главное сегодня

У Путина уверяют, что не могут первыми нанести ядерный удар

Поток на въезд в Украину бьет рекорды с начала войны

обновлено от 9:29Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Британская разведка: Брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе

Аналитики: РФ могла дать согласие на эвакуацию из "Азовстали", чтобы провозгласить Мариуполь своим

Все новости...
США
США запустили новый проект по сбору доказательств военных преступлений России в Украине
США предложат G7 ввести пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго
Из-за зверств россиян в Украине Сенат США готовит новый закон о военных преступлениях – СМИ
Последние новости
12:50
В Украине возобновили программу аренды государственного имущества
12:36
ПВО сбила еще один российский самолет – 57 бригада мотопехотинцев
12:35
Зеленский предлагает продолжить военное положение
12:20
Кабмин до конца года освободил от арендной платы ФЛП, которые пошли в армию после 24 февраля
12:10
У Путина уверяют, что не могут первыми нанести ядерный удар
12:05
Исследование показало, бизнес каких стран быстрее выходит из России, а каких медленнее
12:03
Какие услуги бесплатны для пациентов в стационаре – объясняет Минздрав
11:59
Украина продолжает платить по своим долгам: оправдано ли это
11:59
Поток на въезд в Украину бьет рекорды с начала войны
11:44
Глава МИД Турции и Блинкен встретятся в США
Все новости...