СМИ: США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна
Среда, 18 мая 2022, 02:00
США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы.
Источник: американские и европейские дипломаты – источники CNN
Дословно: "Не существует панацеи для решения этой сложной проблемы, и официальные лица рассматривают широкий спектр вариантов безопасной доставки продовольственного экспорта по железной дороге, по морю и воздуху".
Детали: Как отмечается, возможные сценарии изучаются и прорабатываются независимо от того, согласится Россия или нет.
По словам дипломатов, эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече в ООН в среду и четверг.
Что предшествовало:
- Ранее сообщалось, что Штаты работают над пакетом в 11 млрд долларов для борьбы с угрозами глобальной продовольственной безопасности.
- ЕС поможет Украине доставить на внешние рынки зерно для экспорта, заблокированное российскими захватчиками в портах.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- До 24 февраля поставки пшеницы из России и Украины составили почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире - экспортером пшеницы.
- Всемирная продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины пшеницы в Украине.