СМИ: США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна

США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы.

Источник: американские и европейские дипломаты – источники CNN

Дословно: "Не существует панацеи для решения этой сложной проблемы, и официальные лица рассматривают широкий спектр вариантов безопасной доставки продовольственного экспорта по железной дороге, по морю и воздуху".

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Детали: Как отмечается, возможные сценарии изучаются и прорабатываются независимо от того, согласится Россия или нет.

По словам дипломатов, эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече в ООН в среду и четверг.

Что предшествовало:

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Ранее сообщалось, что Штаты работают над пакетом в 11 млрд долларов для борьбы с угрозами глобальной продовольственной безопасности.

ЕС поможет Украине доставить на внешние рынки зерно для экспорта, заблокированное российскими захватчиками в портах.

Напомним: