Гайдай: Росіяни вже бояться йти на Білогорівку, Сіверський Донець не форсують

Російські військові відмовляються йти до Білогорівки (Луганська область) та поки не форсують Сіверський Донець, бо "страшно".

Джерело: голова ОВА Сергій Гайдай

Деталі: За словами Гайдая, росіяни знають, що в Білогорівці на них чекає тільки смерть.

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Дослівно: "Сіверський Донець орки поки не форсують. Страшно... Самі рашистські вояки відмовляються йти до Білогорівки, адже знають, що на них там чекає тільки смерть".



Деталі: Зазначається, росіяни зосередилися виключно на Луганщині, і наразі область "форпост, який стримує рашистську навалу".

Гайдай повідомив, що відомостей щодо підготовки "референдуму" про вступ так званої "ЛНР" до РФ (тобто анексію території Луганської області росіянами) – немає.

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