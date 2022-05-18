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Гайдай: Росіяни вже бояться йти на Білогорівку, Сіверський Донець не форсують

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 04:25
Гайдай: Росіяни вже бояться йти на Білогорівку, Сіверський Донець не форсують
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З TELEGRAM

Російські військові відмовляються йти до Білогорівки (Луганська область) та поки не форсують Сіверський Донець, бо "страшно".

Джерело: голова ОВА Сергій Гайдай

Деталі: За словами Гайдая, росіяни знають, що в Білогорівці на них чекає тільки смерть.

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Дослівно: "Сіверський Донець орки поки не форсують. Страшно... Самі рашистські вояки відмовляються йти до Білогорівки, адже знають, що на них там чекає тільки смерть".

Деталі: Зазначається, росіяни зосередилися виключно на Луганщині,  і наразі область  "форпост, який стримує рашистську навалу".

Гайдай повідомив, що відомостей щодо підготовки "референдуму" про вступ так званої "ЛНР"  до РФ  (тобто анексію території Луганської області росіянами) – немає.

Нагадаємо

ВІДЕО ДНЯ
  • Українські військові неодноразово  зривали спроби ворога переправитись через Сіверський Донець у Білогорівці: нищили понтони і техніку російських окупантів. 
  • Зокрема, при спробі переправи через Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто  88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено.

Теми: Луганська областьвійна
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