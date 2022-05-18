Гайдай: Россияне уже боятся идти на Белогоровку, Северский Донец не форсируют
Среда, 18 мая 2022, 04:25
Российские военные отказываются идти в Белогоровку (Луганская область) и пока не форсируют Северский Донец, потому что "страшно".
Источник: глава ОВА Сергей Гайдай
Детали: По словам Гайдая, россияне знают, что в Белогоровке их ждет только смерть.
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Дословно: "Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно... Сами рашистские вояки отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть".
Детали: Отмечается, россияне сосредоточились исключительно на Луганщине, и сейчас область "форпост, сдерживающий рашистское нашествие".
Гайдай сообщил, что сведений о подготовке "референдума" о вступлении так называемой "ЛНР" в РФ (то есть аннексии территории Луганской области россиянами) - нет.
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Напомним:
- Украинские военные неоднократно срывали попытки врага переправиться через Северский Донец в Белогоровке: уничтожали понтоны и технику российских оккупантов.
- В частности, при попытке переправы через Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550-ти (т.е. 88%), также более 80 единиц техники РФ были повреждены.