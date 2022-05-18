Гайдай: Россияне уже боятся идти на Белогоровку, Северский Донец не форсируют

Российские военные отказываются идти в Белогоровку (Луганская область) и пока не форсируют Северский Донец, потому что "страшно".

Источник: глава ОВА Сергей Гайдай

Детали: По словам Гайдая, россияне знают, что в Белогоровке их ждет только смерть.

Дословно: "Северский Донец орки пока не форсируют. Страшно... Сами рашистские вояки отказываются идти в Белогоровку, ведь знают, что их там ждет только смерть".

Детали: Отмечается, россияне сосредоточились исключительно на Луганщине, и сейчас область "форпост, сдерживающий рашистское нашествие".

Гайдай сообщил, что сведений о подготовке "референдума" о вступлении так называемой "ЛНР" в РФ (то есть аннексии территории Луганской области россиянами) - нет.

Напомним:

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