Окупанти обстріляли Одещину з Чорного моря

Російські війська нанесли ракетний удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно ОК "Південь": "По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону".

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Деталі: За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих нема.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

Подію кваліфіковано за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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