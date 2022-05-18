Окупанти обстріляли Одещину з Чорного моря
Середа, 18 травня 2022, 10:05
Російські війська нанесли ракетний удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.
Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook
Дослівно ОК "Південь": "По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону".
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Деталі: За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих нема.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.
Подію кваліфіковано за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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Передісторія:
- 17 травня російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по залізничному мосту через гирло Дністровського лиману в Затоці на Одещині.
- Вранці 16 травня російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області: атакували міст через Дністровський лиман – пошкодили базу відпочинку, поранили 4 людей, серед яких дитина.