Оккупанты обстреляли Одесскую область из Черного моря
Среда, 18 мая 2022, 10:05
Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря.
Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook
Дословно ОК "Юг": "По Одесщине нанесен очередной ракетный удар из акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона".
Детали: По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.
Событие квалифицировано по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
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