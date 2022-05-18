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Оккупанты обстреляли Одесскую область из Черного моря

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 10:05

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно ОК "Юг": "По Одесщине нанесен очередной ракетный удар из акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона".

Детали: По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара.

Событие квалифицировано по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Темы: Одесская областьвойна
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