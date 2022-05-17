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Росіяни вкотре завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман у Затоці

Денис КарловськийВівторок, 17 травня 2022, 16:25
фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по залізничному мосту через гирло Дністровського лиману в Затоці на Одещині.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Так, вночі зафіксовано ще 2 влучання крилатих ракет у вже понад два тижні непрацюючий міст через Дністровський лиман. 

Міст пошкоджений настільки, що ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу і витрат. Але наразі їх проведення неможливе, як і експлуатація мосту".

Деталі: Над Миколаївщиною протиповітряна оборона збила крилату ракету, яку випустив російський стратегічний бомбардувальник над Каспійським морем.

За даними ОК "Південь", крилата ракета рухалася в напрямку західних областей України.

Упродовж ночі 17 травня українські захисники в південних областях України завдали 60 артилерійських ударів по ворожих позиціях. Щонайменше 20 російських військових загинули, а також знищено кілька одиниць бронетехніки й мінометів.

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Українська розвідка фіксує, що російські загарбники тиснуть на місцеве населення на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, закликаючи приєднатися до квазі-утворень так званого "ХНР" або підтримати анексію регіону до Росії.

Передісторія:

  • 10 травня росіяни завдали четвертого за ліком ракетного удару по мосту через Дністровський лиман. Перший обстріл моста через Дністровський лиман стався 26 квітня, другий - 27 квітня. 2 травня російські війська втретє здійснили ракетний обстріл цього ж мосту.
  • Уночі 17 травня сили ППО збили три російські крилаті ракети в небі над Львівщиною.
  • Також уночі 17 травня українські війська знищили артилерійським ударом склад паливно-мастильних матеріалів окупантів у Чорнобаївці під Херсоном.
  • Удень 16 травня росіяни обстріляли середмістя Миколаєва касетними боєприпасами, які заборонені міжнародними конвенціями.

Теми: Одеська областьобстрілзалізницявійна
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