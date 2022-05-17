Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вкотре завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман у Затоці

Денис КарловськийВівторок, 17 травня 2022, 16:25
Росіяни вкотре завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман у Затоці
фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по залізничному мосту через гирло Дністровського лиману в Затоці на Одещині.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Так, вночі зафіксовано ще 2 влучання крилатих ракет у вже понад два тижні непрацюючий міст через Дністровський лиман. 

Реклама:

Міст пошкоджений настільки, що ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу і витрат. Але наразі їх проведення неможливе, як і експлуатація мосту".

Деталі: Над Миколаївщиною протиповітряна оборона збила крилату ракету, яку випустив російський стратегічний бомбардувальник над Каспійським морем.

За даними ОК "Південь", крилата ракета рухалася в напрямку західних областей України.

ВІДЕО ДНЯ

Упродовж ночі 17 травня українські захисники в південних областях України завдали 60 артилерійських ударів по ворожих позиціях. Щонайменше 20 російських військових загинули, а також знищено кілька одиниць бронетехніки й мінометів.

Українська розвідка фіксує, що російські загарбники тиснуть на місцеве населення на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, закликаючи приєднатися до квазі-утворень так званого "ХНР" або підтримати анексію регіону до Росії.

Передісторія:

  • 10 травня росіяни завдали четвертого за ліком ракетного удару по мосту через Дністровський лиман. Перший обстріл моста через Дністровський лиман стався 26 квітня, другий - 27 квітня. 2 травня російські війська втретє здійснили ракетний обстріл цього ж мосту.
  • Уночі 17 травня сили ППО збили три російські крилаті ракети в небі над Львівщиною.
  • Також уночі 17 травня українські війська знищили артилерійським ударом склад паливно-мастильних матеріалів окупантів у Чорнобаївці під Херсоном.
  • Удень 16 травня росіяни обстріляли середмістя Миколаєва касетними боєприпасами, які заборонені міжнародними конвенціями.

Теми: Одеська областьобстрілзалізницявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Одеська область
Хабар за встановлення сонячної батареї на даху колонії вимагали з іноземця на Одещині
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: