Росіяни вкотре завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман у Затоці

Російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по залізничному мосту через гирло Дністровського лиману в Затоці на Одещині.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Так, вночі зафіксовано ще 2 влучання крилатих ракет у вже понад два тижні непрацюючий міст через Дністровський лиман.

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Міст пошкоджений настільки, що ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу і витрат. Але наразі їх проведення неможливе, як і експлуатація мосту".

Деталі: Над Миколаївщиною протиповітряна оборона збила крилату ракету, яку випустив російський стратегічний бомбардувальник над Каспійським морем.

За даними ОК "Південь", крилата ракета рухалася в напрямку західних областей України.

ВІДЕО ДНЯ

Упродовж ночі 17 травня українські захисники в південних областях України завдали 60 артилерійських ударів по ворожих позиціях. Щонайменше 20 російських військових загинули, а також знищено кілька одиниць бронетехніки й мінометів.

Українська розвідка фіксує, що російські загарбники тиснуть на місцеве населення на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, закликаючи приєднатися до квазі-утворень так званого "ХНР" або підтримати анексію регіону до Росії.

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