Донеччина: росіяни обстріляли 12 населених пунктів, є загиблий і поранені
Російські окупанти 28 разів обстрілювали населені пункти Донецької області за минулу добу, щонайменше одна людина загинула і троє дітей отримали поранення.
Джерело: Національна поліція у Facebook
Дослівно поліція: "Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Лиман, Торецьк, Костянтинівка, Сіверськ, Залізне, Бахмутське, Північне, Яблунівка.
Найбільше постраждав Бахмут, де ворожий снаряд зруйнував завод та обвалив п’ятиповерхівку. Загинув чоловік, тяжкі травми отримав 9-річний хлопчик".
Деталі: Загалом у результаті російських обстрілів поранення отримали троє дітей. Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти – житлові будинки, три школи, промислові підприємства, фермерське господарство, об’єкти критичної інфраструктури.
Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів "Точка-У".
Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.
Передісторія:
- Внаслідок воєнних дій РФ на Донеччині 17 травня загинули 7 мирних мешканців області.
- 16 травня від рук росіян загинули 9 мирних мешканців Донецької області.