Донеччина: росіяни обстріляли 12 населених пунктів, є загиблий і поранені

Російські окупанти 28 разів обстрілювали населені пункти Донецької області за минулу добу, щонайменше одна людина загинула і троє дітей отримали поранення.

Джерело: Національна поліція у Facebook

Дослівно поліція: "Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Лиман, Торецьк, Костянтинівка, Сіверськ, Залізне, Бахмутське, Північне, Яблунівка.

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Найбільше постраждав Бахмут, де ворожий снаряд зруйнував завод та обвалив п’ятиповерхівку. Загинув чоловік, тяжкі травми отримав 9-річний хлопчик".

Деталі: Загалом у результаті російських обстрілів поранення отримали троє дітей. Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти – житлові будинки, три школи, промислові підприємства, фермерське господарство, об’єкти критичної інфраструктури.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів "Точка-У".

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