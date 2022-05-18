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Донеччина: росіяни обстріляли 12 населених пунктів, є загиблий і поранені

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 11:02
Донеччина: росіяни обстріляли 12 населених пунктів, є загиблий і поранені
Фото поліції

Російські окупанти 28 разів обстрілювали населені пункти Донецької області за минулу добу, щонайменше одна людина загинула і троє дітей отримали поранення.

Джерело: Національна поліція у Facebook

Дослівно поліція: "Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Лиман, Торецьк, Костянтинівка, Сіверськ, Залізне, Бахмутське, Північне, Яблунівка.

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Найбільше постраждав Бахмут, де ворожий снаряд зруйнував завод та обвалив п’ятиповерхівку. Загинув чоловік, тяжкі травми отримав 9-річний хлопчик". 

 

Деталі: Загалом у результаті російських обстрілів поранення отримали троє дітей. Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти – житлові будинки, три школи, промислові підприємства, фермерське господарство, об’єкти критичної інфраструктури. 

 

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів "Точка-У".

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Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

 

Передісторія: 

Теми: Донецька областьвійна
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