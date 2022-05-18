Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецкая область: россияне обстреляли 12 населенных пунктов, есть погибший и раненные

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 11:02
Фото полиции

Российские оккупанты 28 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за минувшие сутки, по меньшей мере, один человек погиб и трое детей получили ранения.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Дословно полиция: "За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Зализное, Бахмутское, Северное, Яблоновка.

Больше всего пострадал Бахмут, где вражеский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажку. Погиб мужчина, тяжелые травмы получил 9-летний мальчик".

 

Детали: В результате российских обстрелов ранения получили трое детей. Разрушения получили 52 гражданских объекта – жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры. 

 

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У". 

 

Полицейские начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Предыстория: 

Темы: Донецкая областьвойна
Главное сегодня

аудиоНад Харьковщиной сбили самолет РФ, пилоты катапультировались - радиоперехват

РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог

Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется

Пропагандисты РФ взяли паузу: не знают, как реагировать на поражения

В Госдуме РФ угрожают Украине ракетными ударами по штабам за обстрелы пограничных сел

Вице-премьер РФ предложил Украине покупать электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

Все новости...
Донецкая область
Россияне обстреляли школу запрещенными боеприпасами – сгорела дотла
В Донецкой области оккупанты убили 7 человек в сутки
В Донецкой области россияне атаковали предприятие Knauf Украина
Последние новости
03:37
Возле российской комендатуры в оккупированном Мелитополе раздался взрыв – ОВА
02:58
Польша отправит в Украину 25 тысяч тонн бензина
02:18
На юге ВСУ поразили 90 целей врага
01:57
Россия готовит "пресс-тур" из Ростова-на-Дону в оккупированные украинские города – ОК "Юг"
01:31
США готовы быть гарантами безопасности Финляндии и Швеции до вступления стран в НАТО
01:07
аудиоНад Харьковщиной сбили самолет РФ, пилоты катапультировались - радиоперехват
00:50
Чехия меняет правила размещения украинских беженцев
00:48
Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар
00:39
"Депутинизация" мировой экономики и российский дефолт 3.0: экономические итоги
00:27
Весь вечер россияне били по Сумщине из САУ, минометов, автоматов, стрелкового оружия – ОВА
Все новости...