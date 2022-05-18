Донецкая область: россияне обстреляли 12 населенных пунктов, есть погибший и раненные
Российские оккупанты 28 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за минувшие сутки, по меньшей мере, один человек погиб и трое детей получили ранения.
Источник: Национальная полиция в Facebook
Дословно полиция: "За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Зализное, Бахмутское, Северное, Яблоновка.
Больше всего пострадал Бахмут, где вражеский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажку. Погиб мужчина, тяжелые травмы получил 9-летний мальчик".
Детали: В результате российских обстрелов ранения получили трое детей. Разрушения получили 52 гражданских объекта – жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры.
Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У".
Полицейские начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Предыстория:
- В результате военных действий РФ в Донецкой области 17 мая погибли 7 мирных жителей области.
- 16 мая от рук россиян погибло 9 мирных жителей Донецкой области.