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Донецкая область: россияне обстреляли 12 населенных пунктов, есть погибший и раненные

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 11:02
Донецкая область: россияне обстреляли 12 населенных пунктов, есть погибший и раненные
Фото полиции

Российские оккупанты 28 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за минувшие сутки, по меньшей мере, один человек погиб и трое детей получили ранения.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Дословно полиция: "За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Зализное, Бахмутское, Северное, Яблоновка.

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Больше всего пострадал Бахмут, где вражеский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажку. Погиб мужчина, тяжелые травмы получил 9-летний мальчик".

 

Детали: В результате российских обстрелов ранения получили трое детей. Разрушения получили 52 гражданских объекта – жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры. 

 

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У". 

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Полицейские начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. 

 

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Темы: Донецкая областьвойна
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