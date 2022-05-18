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Луганщина полностью обесточена: оккупанты уничтожили последнюю рабочую подстанцию

Денис КарловскийСреда, 18 мая 2022, 15:54
Луганщина полностью обесточена: оккупанты уничтожили последнюю рабочую подстанцию
фото иллюстративное: unsplash

В ходе боевых действий близ Лисичанска российские оккупанты уничтожили последнюю рабочую подстанцию.

Источник: telegram-канал Луганской областной военной администрации

Дословно: "Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ".

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Детали: В военной администрации сообщили, что разрушения подстанции из-за попадания российских снарядов очень серьезные.

Но ремонт невозможен, пока не прекратятся боевые действия.

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Предыстория:

  • По данным военной администрации области, запасов газа для населения хватит всего на 2 месяца.
  • В утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что российские оккупационные войска совершают наступление на Донбассе, но на остальных направлениях перешли к обороне.
  • Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты боятся форсировать Северский Донец после предыдущих неудачных попыток.

Темы: Луганская областьэлектроэнергияДонбассобстрел
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