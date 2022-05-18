Луганщина полностью обесточена: оккупанты уничтожили последнюю рабочую подстанцию
Среда, 18 мая 2022, 15:54
В ходе боевых действий близ Лисичанска российские оккупанты уничтожили последнюю рабочую подстанцию.
Источник: telegram-канал Луганской областной военной администрации
Дословно: "Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ".
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Детали: В военной администрации сообщили, что разрушения подстанции из-за попадания российских снарядов очень серьезные.
Но ремонт невозможен, пока не прекратятся боевые действия.
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Предыстория:
- По данным военной администрации области, запасов газа для населения хватит всего на 2 месяца.
- В утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что российские оккупационные войска совершают наступление на Донбассе, но на остальных направлениях перешли к обороне.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты боятся форсировать Северский Донец после предыдущих неудачных попыток.