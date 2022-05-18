У захопленому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд окупантів – ЗМІ
У захопленому Мелітополі український рух опору зумів підірвати під час руху російський бронепоїзд з військовими і технікою.
Джерело: місцеві ЗМІ, "Дзеркало тижня" з посиланням на Штаб оборони Запорізького краю
Деталі: Очевидці в Мелітополі повідомляли про звук вибухів і перестрілки в районі м’ясокомбінату. Згодом місцеві журналісти підтвердили, що українські партизани здійснили дистанційний підрив бронепоїзду поблизу м’ясокомбінату в Мелітополі.
Склад поїзду становив 10 вагонів. Вибух здійснили під вагоном з особовим складом окупаційних підрозділів РФ, який здійснював ротацію.
Унаслідок вибуху пошкоджено дві залізничні колії. Бронепоїзд наразі зупинили, також заблоковано вагони з паливно-мастильними матеріалами, який рухався вслід за бронепоїздом.
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Передісторія:
- Уранці 18 травня військова адміністрація Запорізької області підтвердила, що партизани в Мелітополі ліквідували російських командирів високого рангу.
- Український рух опору також розклеює проукраїнські листівки в громадських місцях у Мелітополі.
- У квітні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що партизани в Мелітополі за три тижні знищили близько 70 військових.