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У захопленому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд окупантів – ЗМІ

Денис КарловськийСереда, 18 травня 2022, 16:17
У захопленому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд окупантів – ЗМІ
російський бронепоїзд. фото ілюстративне: міноборони рф

У захопленому Мелітополі український рух опору зумів підірвати під час руху російський бронепоїзд з військовими і технікою.

Джерело: місцеві ЗМІ, "Дзеркало тижня" з посиланням на Штаб оборони Запорізького краю

Деталі: Очевидці в Мелітополі повідомляли про звук вибухів і перестрілки в районі м’ясокомбінату. Згодом місцеві журналісти підтвердили, що українські партизани здійснили дистанційний підрив бронепоїзду поблизу м’ясокомбінату в Мелітополі.

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Склад поїзду становив 10 вагонів. Вибух здійснили під вагоном з особовим складом окупаційних підрозділів РФ, який здійснював ротацію.

Унаслідок вибуху пошкоджено дві залізничні колії. Бронепоїзд наразі зупинили, також заблоковано вагони з паливно-мастильними матеріалами, який рухався вслід за бронепоїздом.

Знати більше: Про що мовчить Мелітополь: як місто живе два місяці в окупації

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Уранці 18 травня військова адміністрація Запорізької області підтвердила, що партизани в Мелітополі ліквідували російських командирів високого рангу.
  • Український рух опору також розклеює проукраїнські листівки в громадських місцях у Мелітополі.
  • У квітні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що партизани в Мелітополі за три тижні знищили близько 70 військових.

Теми: МелітопольокупаціяЗапорізька областьзалізниця
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