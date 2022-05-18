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В захваченном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд оккупантов – СМИ

Денис КарловскийСреда, 18 мая 2022, 16:17
российский бронепоезд. фото министерства обороны рф

В захваченном Мелитополе украинское движение сопротивления сумело взорвать во время движения российский бронепоезд с военными и техникой.

Источник: местные СМИ, "Зеркало недели" со ссылкой на Штаб обороны Запорожского края

Детали: Очевидцы в Мелитополе сообщали о звуке взрывов и перестрелках в районе мясокомбината. Впоследствии местные журналисты подтвердили, что украинские партизаны совершили дистанционный подрыв бронепоезда вблизи мясокомбината в Мелитополе.

Состав поезда составил 10 вагонов. Взрыв был произведен под вагоном с личным составом оккупационных подразделений РФ, который осуществлял ротацию.

В результате взрыва повреждены два железнодорожных пути. Бронепоезд сейчас остановили, также заблокированы вагоны с горюче-смазочными материалами, который следовал за бронепоездом.

Знать больше: О чем молчит Мелитополь: как город живет два месяца в оккупации

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 18 мая военная администрация Запорожской области подтвердила, что партизаны в Мелитополе ликвидировали российских командиров высокого ранга.
  • Украинское движение сопротивления расклеивает проукраинские открытки в общественных местах в Мелитополе.
  • В апреле Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что партизаны в Мелитополе за три недели уничтожили около 70 военных.

Темы: МелитопольоккупацияЗапорожская областьжелезная дорога
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