В захваченном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд оккупантов – СМИ
В захваченном Мелитополе украинское движение сопротивления сумело взорвать во время движения российский бронепоезд с военными и техникой.
Источник: местные СМИ, "Зеркало недели" со ссылкой на Штаб обороны Запорожского края
Детали: Очевидцы в Мелитополе сообщали о звуке взрывов и перестрелках в районе мясокомбината. Впоследствии местные журналисты подтвердили, что украинские партизаны совершили дистанционный подрыв бронепоезда вблизи мясокомбината в Мелитополе.
Состав поезда составил 10 вагонов. Взрыв был произведен под вагоном с личным составом оккупационных подразделений РФ, который осуществлял ротацию.
В результате взрыва повреждены два железнодорожных пути. Бронепоезд сейчас остановили, также заблокированы вагоны с горюче-смазочными материалами, который следовал за бронепоездом.
Знать больше: О чем молчит Мелитополь: как город живет два месяца в оккупации
Предыстория:
- Утром 18 мая военная администрация Запорожской области подтвердила, что партизаны в Мелитополе ликвидировали российских командиров высокого ранга.
- Украинское движение сопротивления расклеивает проукраинские открытки в общественных местах в Мелитополе.
- В апреле Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что партизаны в Мелитополе за три недели уничтожили около 70 военных.