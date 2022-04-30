В окупованому Мелітополі партизани розклеюють проукраїнські листівки

одна з листівок, яку розклеїли в мелітополі. фото: bihus info

Рух опору російської окупації в тимчасово захопленому Мелітополі розклеює в місті проукраїнські листівки.

Джерело: Bihus Info

Деталі: Мешканці Мелітополя розповіли журналістам, що в міському парку ім. Горького невідомі розклеїли на стовпах і стінах листівки з проукраїнськими гаслами.

За словами очевидців, ці листівки підбадьорують містян, які перебувають в умовах російської окупації.

Передісторія:

29 квітня мер Мелітополя Іван Федоров сказав, що російські окупанти дедалі частіше викрадають людей на вулиці. За його словами, звичайним людям небезпечно пересуватися вулицями міста.

Раніше українська розвідка повідомляла, що партизани вбили близько семи десятків російських солдатів у Мелітополі.