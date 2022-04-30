В окупованому Мелітополі партизани розклеюють проукраїнські листівки

одна з листівок, яку розклеїли в мелітополі. фото: bihus info

Рух опору російської окупації в тимчасово захопленому Мелітополі розклеює в місті проукраїнські листівки.

Джерело: Bihus Info

Деталі: Мешканці Мелітополя розповіли журналістам, що в міському парку ім. Горького невідомі розклеїли на стовпах і стінах листівки з проукраїнськими гаслами.

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За словами очевидців, ці листівки підбадьорують містян, які перебувають в умовах російської окупації.

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