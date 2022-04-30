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В окупованому Мелітополі партизани розклеюють проукраїнські листівки

Денис КарловськийСубота, 30 квітня 2022, 19:57
одна з листівок, яку розклеїли в мелітополі. фото: bihus info

Рух опору російської окупації в тимчасово захопленому Мелітополі розклеює в місті проукраїнські листівки.

Джерело: Bihus Info

Деталі: Мешканці Мелітополя розповіли журналістам, що в міському парку ім. Горького невідомі розклеїли на стовпах і стінах листівки з проукраїнськими гаслами.

За словами очевидців, ці листівки підбадьорують містян, які перебувають в умовах російської окупації.

Передісторія:

  • 29 квітня мер Мелітополя Іван Федоров сказав, що російські окупанти дедалі частіше викрадають людей на вулиці. За його словами, звичайним людям небезпечно пересуватися вулицями міста. 
  • Раніше українська розвідка повідомляла, що партизани вбили близько семи десятків російських солдатів у Мелітополі.

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Теми: МелітопольокупаціяРосіяЗапорізька область
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