В окупованому Мелітополі партизани розклеюють проукраїнські листівки
Субота, 30 квітня 2022, 19:57
Рух опору російської окупації в тимчасово захопленому Мелітополі розклеює в місті проукраїнські листівки.
Джерело: Bihus Info
Деталі: Мешканці Мелітополя розповіли журналістам, що в міському парку ім. Горького невідомі розклеїли на стовпах і стінах листівки з проукраїнськими гаслами.
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За словами очевидців, ці листівки підбадьорують містян, які перебувають в умовах російської окупації.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 29 квітня мер Мелітополя Іван Федоров сказав, що російські окупанти дедалі частіше викрадають людей на вулиці. За його словами, звичайним людям небезпечно пересуватися вулицями міста.
- Раніше українська розвідка повідомляла, що партизани вбили близько семи десятків російських солдатів у Мелітополі.