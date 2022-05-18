Подоляк: Переговори на сьогодні неможливі, РФ іще не розуміє наслідків війни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що на сьогодні переговори з РФ проводити неможливо, оскільки вона ще не до кінця зрозуміла свого становища через почату війну проти України.

Джерело: Подоляк в інтерв’ю Радіо НВ

Пряма мова: "Безумовно, що переговори сьогодні призупинені. Для нас важлива позиція президента України. Коли він скаже, що треба починати переговори, на якісь позиції виходити, ми будемо це робити. Але сьогодні це неможливо.

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Росія все ще не розуміє наслідки війни. Вона має ілюзії, що вони можуть на сході України досягти певних військових успіхів – це не так. Вони ще мають ілюзію, що вони можуть відбитися від санкцій, які ще не почали працювати на повну, і Росія ще не потерпає від санкцій так, як має потерпати держава-агресор. Але це не так, і десь до середини літа вони будуть потерпати вже в повному обсязі. Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона є країною-ізгоєм".

"Вони все ще живуть в своїй пропаганді. Безумовно, це впливає на переговорний процес".

Деталі: Подоляк також назвав дивними заяви деяких "людей з європейської спільноти", які пропонують Україні поступитися частиною території заради миру з Росією.

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"Будь-яка поступка РФ, російській політичній еліті, щоб вони зберегли лице, буде означати "Мінськ-3", тобто буде означати відкладену війну через рік, через два, через три. Це має розуміти політична еліта Європи, коли вона робить такі заяви… Будь-яка маленька поступка РФ тільки заохотить їх до того, щоб виставити ще більші претензії", - сказав радник голови ОП.

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