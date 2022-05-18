Подоляк: Переговори на сьогодні неможливі, РФ іще не розуміє наслідків війни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що на сьогодні переговори з РФ проводити неможливо, оскільки вона ще не до кінця зрозуміла свого становища через почату війну проти України.

Джерело: Подоляк в інтерв’ю Радіо НВ

Пряма мова: "Безумовно, що переговори сьогодні призупинені. Для нас важлива позиція президента України. Коли він скаже, що треба починати переговори, на якісь позиції виходити, ми будемо це робити. Але сьогодні це неможливо.

Росія все ще не розуміє наслідки війни. Вона має ілюзії, що вони можуть на сході України досягти певних військових успіхів – це не так. Вони ще мають ілюзію, що вони можуть відбитися від санкцій, які ще не почали працювати на повну, і Росія ще не потерпає від санкцій так, як має потерпати держава-агресор. Але це не так, і десь до середини літа вони будуть потерпати вже в повному обсязі. Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона є країною-ізгоєм".

"Вони все ще живуть в своїй пропаганді. Безумовно, це впливає на переговорний процес".

Деталі: Подоляк також назвав дивними заяви деяких "людей з європейської спільноти", які пропонують Україні поступитися частиною території заради миру з Росією.

"Будь-яка поступка РФ, російській політичній еліті, щоб вони зберегли лице, буде означати "Мінськ-3", тобто буде означати відкладену війну через рік, через два, через три. Це має розуміти політична еліта Європи, коли вона робить такі заяви… Будь-яка маленька поступка РФ тільки заохотить їх до того, щоб виставити ще більші претензії", - сказав радник голови ОП.

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