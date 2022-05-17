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У Росії заявили, що Україна не відповіла на їхні пропозиції і переговорів немає

Олена РощінаВівторок, 17 травня 2022, 13:07

У МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, РІА Новости, коментар Офісу президента України

Пряма мова: "Ні, переговори не продовжуються. Україна вийшла фактично з переговорного процесу. У жодному вигляді (вони не йдуть – ред.)".

Деталі: Руденко заявив журналістам, що відповіді від Києва на російський проєкт договору так і не надійшло.

20 квітня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "передала Україні проєкт документа з чітко виробленими формулюваннями" щодо мирного врегулювання. Президент України Володимир Зеленський не підтверджував це тоді.

Якими були відповіді Кремля на пропозиції України, оприлюднені в Стамбулі 29 березня, – не відомо. 

Київ тоді пропонував, щоб замість членства в НАТО Україна отримала надійні гарантії безпеки від низки держав, щоб питання Донбасу вирішували президенти Володимир Путін та Володимир Зеленський при особистій зустрічі, а питання про статус Криму – вирішувалося впродовж 15 років, у мирній обстановці.

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25 квітня президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу.

Тепер радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що переговори "на паузі". За його словами, на даному етапі вони недоцільні. 

Подоляк вважає, що росіяни не хочуть визнавати реальний стан справ і виходять із позиції "все або нічого".

Нагадаємо: Держсекретар США Ентоні Блінкен ще в березні говорив, що Сполучені Штати не бачать "ознак справжньої серйозності" з боку Росії в намірах домовлятися. 

Президент Володимир Зеленський не мав довіри до російської сторони в переговорах і запевняв, що компромісів щодо територіальної цілісності та суверенітету України не буде. 

Ведучи переговори, Росія продовжувала вести бої за території України, а військові РФ зазіхали на весь схід та південь України, аби мати сухопутний шлях до окупованих Криму й Придністров'я.

Читайте також: Від "капітуляції" Зеленського до капітуляції Путіна. Як ідуть переговори з Росією

Теми: переговориРосіявійна
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