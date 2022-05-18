Подоляк: Переговоры на сегодня невозможны, РФ еще не понимает последствий войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что на сегодняшний день переговоры с РФ проводить невозможно, поскольку она еще не до конца поняла свое положение из-за начатой войны против Украины.

Источник: Подоляк в интервью Радио НВ

Прямая речь: "Безусловно, что переговоры сегодня приостановлены. Для нас важна позиция президента Украины. Когда он скажет, что нужно начинать переговоры, на какие-то позиции выходить, мы будем это делать. Но сегодня это невозможно.

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Россия по-прежнему не понимает последствия войны. У нее есть иллюзии, что они могут на востоке Украины достичь определенных военных успехов – это не так. Они еще питают иллюзию, что они могут отбиться от санкций, которые еще не начали работать по полной, и Россия еще не страдает от санкций так, как должно страдать государство-агрессор. Но это не так, и к середине лета они будут страдать уже в полном объеме. Россия еще не до конца поняла, что она страна-изгой".

"Они все еще живут в своей пропаганде. Безусловно, это оказывает влияние на переговорный процесс".

Детали: Подоляк также назвал странными заявления некоторых "людей из европейского сообщества", предлагающих Украине уступить часть территории ради мира с Россией.

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"Любая уступка РФ, российской политической элите, чтобы они сохранили лицо, будет означать "Минск-3", то есть будет означать отложенную войну через год, через два, через три. Это должна понимать политическая элита Европы, когда она делает такие заявления… Любая маленькая уступка РФ только подстегнет их к тому, чтобы предъявить еще большие претензии", - сказал советник главы ОП.

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