Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донеччині та Луганщині росіяни за день вбили 15 цивільних, з них дві родини з дітьми

Катерина ТищенкоСереда, 18 травня 2022, 21:43
На Донеччині та Луганщині росіяни за день вбили 15 цивільних, з них дві родини з дітьми
український військовий, ілюстративне фото Генштабу

На Донеччині та Луганщині внаслідок обстрілів окупантів у середу загинуло щонайменше 15 мирних мешканців, серед них дві родини з неповнолітніми дітьми, 7 отримали поранення. ЗСУ відбили 16 атак.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 68 цивільних об’єктів з них: 43 житлові будинки, 2 школи, будівельний ліцей, дитячий садок, швейну фабрику, залізничну станцію, будинок культури, котельню, електричну підстанцію тощо. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 15 мирних мешканців (серед них дві родини з неповнолітніми дітьми), 7 отримали поранення".

Реклама:

Деталі: Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили у середу 16 атак ворога. Ще на двох локаціях тривають бої.

Військовослужбовці угруповання знищили: 8 танків; 17 одиниць бойової броньованої техніки; 4 спеціальні броньовані автомобілі; 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у середу ЗСУ відбили 7 атак. Втрати ворога складають: особового складу – до 220, танків – 2, БМП – 2, БПЛА – 1.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонецька областьЛуганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: