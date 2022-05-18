На Донеччині та Луганщині росіяни за день вбили 15 цивільних, з них дві родини з дітьми

На Донеччині та Луганщині внаслідок обстрілів окупантів у середу загинуло щонайменше 15 мирних мешканців, серед них дві родини з неповнолітніми дітьми, 7 отримали поранення. ЗСУ відбили 16 атак.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 68 цивільних об’єктів з них: 43 житлові будинки, 2 школи, будівельний ліцей, дитячий садок, швейну фабрику, залізничну станцію, будинок культури, котельню, електричну підстанцію тощо. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 15 мирних мешканців (серед них дві родини з неповнолітніми дітьми), 7 отримали поранення".

Деталі: Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили у середу 16 атак ворога. Ще на двох локаціях тривають бої.

Військовослужбовці угруповання знищили: 8 танків; 17 одиниць бойової броньованої техніки; 4 спеціальні броньовані автомобілі; 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у середу ЗСУ відбили 7 атак. Втрати ворога складають: особового складу – до 220, танків – 2, БМП – 2, БПЛА – 1.