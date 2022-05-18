В Донецкой и Луганской областях россияне за день убили 15 гражданских, из них две семьи с детьми

В Донецкой и Луганской области в результате обстрелов оккупантов в среду погибли по меньшей мере 15 мирных жителей, среди них две семьи с несовершеннолетними детьми, 7 получили ранения. ВСУ отразили 16 атак.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 68 гражданских объектов, из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию ​​и т.д. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей (в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми), 7 получили ранения".

Детали: Бойцы группировки Объединенных сил отбили в среду 16 атак врага. Еще на двух локациях продолжаются бои.

Военнослужащие группировки уничтожили: 8 танков; 17 единиц боевой бронированной техники; 4 специальных бронированных автомобиля; 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в среду ВСУ отразили 7 атак. Потери врага составляют: личного состава – до 220, танков – 2, БМП – 2, БПЛА – 1.