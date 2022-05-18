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Головний переговорник РФ лякає, що Польща хоче "відгризти" в України території

Катерина ТищенкоСереда, 18 травня 2022, 22:13
Володимир Мединський, Getty Images

Помічник президента РФ, голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський лякає Київ тим, що Польща нібито хоче забрати західноукраїнські території.

Джерело: Мединський на просвітницькому марафоні "Нові горизонти", пише РИА Новости

Пряма мова: "Ми розуміємо, що один із центрів прийняття рішень (у Києва – ред.) – їхні західні друзі. Але це такі друзі, що ворогів не потрібно.

Знаючи історію, я ані секунди не сумніваюся, що їхній "друг" Польща за першої ж нагоди "відгризе" в України західноукраїнські території".

Що передувало: У Росії почали розігрувати карту про нібито бажання Польщі захопити західну Україну ще у березні. Зокрема, про це заявляли міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та глава російської розвідки Сергій Наришкін.

Довідка: Росія, яка багато років називала себе "братським народом" для українців, 8 років здійснювала гібридну агресію проти України та анексувала український Крим. З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну в Україні, руйнуючи житлові будинки, об'єкти інфраструктури, вбиваючи тисячі цивільних людей.

Польща допомагає Україні зброєю, підтримує вступ України до ЄС, а також надає різноманітну допомогу українським біженцям, які тікають від війни. Станом на кінець квітня у Польщі залишалося понад мільйон українських біженців.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 17 травня в МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.

Теми: РосіяПольщапереговори
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