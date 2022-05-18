Главный переговорщик РФ пугает, что Польша хочет "отгрызть" у Украины территории

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский пугает Киев тем, что Польша якобы хочет забрать западноукраинские территории.

Источник: Мединский на просветительском марафоне "Новые горизонты", пишет РИА Новости

Прямая речь: "Мы понимаем, что один из центров принятия решений (у Киева – ред.) – их западные друзья. Но это такие друзья, что и врагов не нужно.

Реклама:

Зная историю, я ни секунду не сомневаюсь, что их "друг" Польша при первом же удобном случае "отгрызет" у Украины западноукраинские территории".

Что предшествовало: В России начали разыгрывать карту о якобы желании Польши захватить западную Украину еще в марте. В частности, об этом заявляли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава российской разведки Сергей Нарышкин.

Справка: Россия, которая много лет называла себя "братским народом" для украинцев, 8 лет осуществляла гибридную агрессию против Украины и аннексировала украинский Крым. С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну в Украине, разрушая жилые дома, объекты инфраструктуры, убивая тысячи гражданских людей.

ВИДЕО ДНЯ

Польша помогает Украине оружием, поддерживает вступление Украины в ЕС, а также предоставляет разнообразную помощь украинским беженцам, которые бегут от войны. По состоянию на конец апреля, в Польше оставались более миллиона украинских беженцев.

Предыстория: