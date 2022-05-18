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Зеленський: у Росії, як в нацистській Німеччині, почали вигадувати міфічну "чудозброю"

Мазуренко Альона Середа, 18 травня 2022, 23:28

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія, відчуваючи свій провал, починає вигадувати чудозброю, котра є аналогом нацистської "вундерваффе".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використосувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет.

По-перше, звертає на себе увагу той факт, що їм знадобилось економити ракети і якось це пояснювати. Тобто, більш ніж дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто, далі – тільки залишки.

По-друге, всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне мʼясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською "бронею" без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки.

І ракетами, більшість з яких витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного саме воєнного результату.  Цієї доби вони били так ракетами по Миколаєву, а також по Дніпру.

Що ж, в пропаганді нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе". Чудозброя. Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні.

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І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення.

Але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки. Тож, будуть придумувати ще не одне "вундерваффе", поки Збройні Сили України і усі наші захисники і захисниці покроково звільнятимуть нашу землю".

Передісторія: 

  • 18 травня віцепрем'єр РФ Юрій Борисов повідомив, що Росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї "Задіра".
  • За його словами, йдеться про лазерну зброю, яка нібито здатна "фізично вражати цілі, заощаджуючи дорогі ракети".
  • В РФ не уточнили, на яких ділянках війни використовують таку зброю, а також, які у неї успіхи.
  • Згідно з даними розвідки Британії, наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

Теми: ЗеленськийРосіязброяГітлер
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