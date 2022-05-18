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Зеленский: в России, как в нацистской Германии, начали придумывать мифическое "чудооружие"

Алена МазуренкоСреда, 18 мая 2022, 23:28
Зеленский: в России, как в нацистской Германии, начали придумывать мифическое чудооружие

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия, чувствуя свой провал, начинает придумывать чудооружие, являющееся аналогом нацистской "вундерваффе".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Один из представителей российского государства сообщил о том, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет.

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Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что им пришлось экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть более двух тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть дальше – только остатки.

Во-вторых, все уже увидели, как Россия воюет. Неопытными срочниками, которых она бросает в бой, как пушечное мясо. Мародерами, впервые видящими нормальную бытовую технику в чужой стране. Старой советской "броней" без современной защиты. Запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и обычные жилые дома.

И ракетами, большинство из которых потрачено российской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без стратегического именно военного результата. В эти сутки они били так ракетами по Николаеву, а также по Днепру.

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Что ж, в пропаганде нацистской Германии был таков термин "вундерваффе". Чудооружие. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне.

И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свою "вундерваффе". Якобы лазерную. Это все свидетельствует о полном провале вторжения.

Но опять-таки и о том свидетельствует, что они боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в России допущены катастрофические ошибки. Поэтому будут придумывать еще не одно "вундерваффе", пока Вооруженные Силы Украины и все наши защитники и защитницы будут пошагово освобождать нашу землю".

Предыстория:

  • 18 мая вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира".
  • По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогие ракеты".
  • В РФ не уточнили, на каких участках войны используют такое оружие, а также, какие у него успехи.
  • Согласно разведке Британии, наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

Темы: ЗеленскийРосcияоружиеГитлер
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