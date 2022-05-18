Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться

Президент Володимир Зеленський запевнив усі українські міста, що перебувають під тимчасовою російською окупацією, що Україна повернеться.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться.

Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні до Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944-й рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014-й рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим".

Деталі: Президент заявив, що відповідь на питання, скільки часу триватиме війна, може дати лише реальна ситуація на полі бою.

"Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку", - наголосив він.

"Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно", - сказав Зеленський.

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану та нові часові рамки проведення загальної мобілізації майже до кінця літа.