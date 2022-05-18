Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться

Катерина ТищенкоСереда, 18 травня 2022, 23:29
Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський запевнив усі українські міста, що перебувають під тимчасовою російською окупацією, що Україна повернеться.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться.

Реклама:

Про те, що наша держава нікого не кидає і повертає те, що належить Україні по праву, говорив сьогодні у зверненні до Дня вшанування памʼяті жертв депортації кримськотатарського народу. Ми памʼятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944-й рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014-й рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим".

Деталі: Президент заявив, що відповідь на питання, скільки часу триватиме війна, може дати лише реальна ситуація на полі бою.

"Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку", - наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

"Саме тому підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану і строку загальної мобілізації. Сподіваюсь, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії і всіх, хто захищає державу, мають бути усі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно", - сказав Зеленський.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану та нові часові рамки проведення загальної мобілізації майже до кінця літа.

Теми: ЗеленськийокупаціявійнаКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: