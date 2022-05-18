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Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется

Катерина ТищенкоСреда, 18 мая 2022, 23:29
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заверил все украинские города, которые находятся во временной российской оккупации, что Украина вернется.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется.

О том, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что принадлежит Украине по праву, говорил сегодня в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым".

Детали: Президент заявил, что ответ на вопрос, сколько времени продлится война, может дать только реальная ситуация на поле боя.

"Пытаемся как можно быстрее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность", - подчеркнул он.

"Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроков общей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно", – сказал Зеленский.

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Что предшествовало: президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации почти до конца лета.

Темы: ЗеленскийоккупациявойнаКрым
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