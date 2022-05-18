Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется

Катерина ТищенкоСреда, 18 мая 2022, 23:29
Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заверил все украинские города, которые находятся во временной российской оккупации, что Украина вернется.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется.

Реклама:

О том, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что принадлежит Украине по праву, говорил сегодня в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым".

Детали: Президент заявил, что ответ на вопрос, сколько времени продлится война, может дать только реальная ситуация на поле боя.

"Пытаемся как можно быстрее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

"Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроков общей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно", – сказал Зеленский.

Что предшествовало: президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации почти до конца лета.

Темы: ЗеленскийоккупациявойнаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Зеленский
Еще два судна успешно прошли по временному "зерновому коридору" – Зеленский
Зеленский: Мы защитили Одессу от уничтожения и вернем ей безопасность
Зеленский: Не будет многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто ставил себя выше закона
Последние новости
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
Все новости...
Реклама: