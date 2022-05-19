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У Бахмуті загинула 2-річна дитина – жертв війни серед дітей уже 231

Олена РощінаЧетвер, 19 травня 2022, 10:50

За офіційними даними ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України щонайменше 231 дитина загинула та 427 дітей поранено, насправді жертв може бути більше.

Джерело: Офіс генерального прокурора 

Деталі: 17 травня російські військові обстріляли м. Бахмут Донецької області. Внаслілок ракетного удару по житловому будинку тяжко травмовані діти 9, 12 та 17 років. 18 травня під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіла жінки та 2-річної дитини.

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Також стало відомо про загибель 17-річної дівчини в м. Пологи Запорізької області внаслідок обстрілів окупантом цивільної інфраструктури міста.

16 травня на автодорозі у Миколаївській області восьмеро людей, серед яких 5-річна дівчинка, підірвалися на міні. Всі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Станом на ранок 19 травня щонайменше 658 дітей постраждали в Україні від рук росіян. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

ВІДЕО ДНЯ

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 144, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15. А в м.Київ постраждали 16 дітей.

 

Теми: війнадітипрокуратура
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