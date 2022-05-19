Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бахмуте погиб 2-летний ребенок – жертв войны среди детей уже 231

Елена РощинаЧетверг, 19 мая 2022, 10:50

По официальным данным ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины по меньшей мере 231 ребенок погиб и 427 детей ранены, на самом деле жертв может быть больше.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: 17 мая российские военные обстреляли Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. 18 мая под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка.

Реклама:

Также стало известно о гибели 17-летней девушки в г. Пологи Запорожской области в результате обстрелов оккупантом гражданской инфраструктуры города.

16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых 5-летняя девочка, подорвались на мине. Все они получили ранения разной степени тяжести.

По состоянию на утро 19 мая по меньшей мере 658 детей пострадали в Украине от рук россиян. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

ВИДЕО ДНЯ

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15. А в г. .Киев пострадали 16 детей.

 

Темы: войнадетипрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
война
РФ отменила масштабные учения "Запад" из-за войны против Украины
Украинские военные отбили атаки на Бахмутском и Марьинском направлениях – Генштаб
Шойгу допустил детскую ошибку, когда врал про "уничтоженные" танки ВСУ
Последние новости
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
Все новости...
Реклама: