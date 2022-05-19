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В Бахмуте погиб 2-летний ребенок – жертв войны среди детей уже 231

Елена РощинаЧетверг, 19 мая 2022, 10:50

По официальным данным ювенальных прокуроров, в результате полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины по меньшей мере 231 ребенок погиб и 427 детей ранены, на самом деле жертв может быть больше.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: 17 мая российские военные обстреляли Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. 18 мая под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка.

Также стало известно о гибели 17-летней девушки в г. Пологи Запорожской области в результате обстрелов оккупантом гражданской инфраструктуры города.

16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых 5-летняя девочка, подорвались на мине. Все они получили ранения разной степени тяжести.

По состоянию на утро 19 мая по меньшей мере 658 детей пострадали в Украине от рук россиян. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15. А в г. .Киев пострадали 16 детей.

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Темы: войнадетипрокуратура
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