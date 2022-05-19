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Україна – Росії: Не пропонуйте нам припинення вогню

Роман ПетренкоЧетвер, 19 травня 2022, 11:17
ФОТО: ТВІтТЕР ПОДОЛЯКА

Переговорник з Росією та радник глави ОП Михайло Подоляк просить не пропонувати Україні припинення вогню без тотального виведення військ РФ.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ.

Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.

Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші".

Передісторія: 

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Теми: Офіс президентапереговоривійнаРосія
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