Україна – Росії: Не пропонуйте нам припинення вогню

Переговорник з Росією та радник глави ОП Михайло Подоляк просить не пропонувати Україні припинення вогню без тотального виведення військ РФ.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ.

Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.

Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші".

Передісторія:

17 травня в МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу.

Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.