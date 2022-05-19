Україна – Росії: Не пропонуйте нам припинення вогню
Четвер, 19 травня 2022, 11:17
Переговорник з Росією та радник глави ОП Михайло Подоляк просить не пропонувати Україні припинення вогню без тотального виведення військ РФ.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ.
Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.
Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші".
Передісторія:
- 17 травня в МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу.
- Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.
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