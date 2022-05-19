Украина – России: Не предлагайте нам прекращение огня
Четверг, 19 мая 2022, 11:17
Переговорщик с Россией и советник главы ОП Михаил Подоляк просит не предлагать Украине прекращение огня без тотального вывода войск РФ.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ.
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Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет.
Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 17 мая в МИД России заявили, что переговоры с Украиной не идут, так как Киев фактически вышел из переговорного процесса.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией сейчас на паузе по ряду причин.