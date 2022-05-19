Украина – России: Не предлагайте нам прекращение огня

Переговорщик с Россией и советник главы ОП Михаил Подоляк просит не предлагать Украине прекращение огня без тотального вывода войск РФ.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ.

Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет.

Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги".

Предыстория:

17 мая в МИД России заявили, что переговоры с Украиной не идут, так как Киев фактически вышел из переговорного процесса.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией сейчас на паузе по ряду причин.