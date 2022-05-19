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Под обстрелами смогли эвакуировать людей из Северодонецка

Роман ПетренкоЧетверг, 19 мая 2022, 15:59
Под обстрелами смогли эвакуировать людей из Северодонецка

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что 19 мая из Северодонецка под обстрелами смогли вывезти 37 человек.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "Рашисты обстреливают полностью всю дорогу жизни". Эвакуационный бронированный грузовик едва вырвался. Забрали 37 человек.

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Сегодня эвакуация была сверхсложной. россияне мощно обстреливают Северодонецк, что головы не поднять, но патрульные полицейские смогли забрать северодончан. В Лисичанске доукомплектовались и ждали, пока подвезут людей из Белогоровки (полицейские проскочили на легковом авто и забрали крестьян), а затем ожидал рискованный путь по дороге "Лисичанск-Бахмут". Снова повезло".

Детали: Гайдай посчитал, что 19 мая спасены 37 человек, из них пятеро – дети, четыре кота, две собаки и две морские свинки.

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Напомним: Четыре человека погибли и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов Северодонецка Луганской области 18 мая.

Темы: Луганская областьэвакуациявойнаРосcия
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