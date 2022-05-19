Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Под обстрелами смогли эвакуировать людей из Северодонецка

Роман ПетренкоЧетверг, 19 мая 2022, 15:59

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что 19 мая из Северодонецка под обстрелами смогли вывезти 37 человек.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "Рашисты обстреливают полностью всю дорогу жизни". Эвакуационный бронированный грузовик едва вырвался. Забрали 37 человек.

Сегодня эвакуация была сверхсложной. россияне мощно обстреливают Северодонецк, что головы не поднять, но патрульные полицейские смогли забрать северодончан. В Лисичанске доукомплектовались и ждали, пока подвезут людей из Белогоровки (полицейские проскочили на легковом авто и забрали крестьян), а затем ожидал рискованный путь по дороге "Лисичанск-Бахмут". Снова повезло".

Детали: Гайдай посчитал, что 19 мая спасены 37 человек, из них пятеро – дети, четыре кота, две собаки и две морские свинки.

Напомним: Четыре человека погибли и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов Северодонецка Луганской области 18 мая.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьэвакуациявойнаРосcия
Главное сегодня

Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов

Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка

видеоNYT обнародовало доказательства массовой казни в Буче

Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба

Все новости...
Луганская область
Танковое кладбище: показали последствия провальной переправы россиян через Северский Донец
Россияне обстреляли Северодонецк: 4 погибших
В Донецкой и Луганской областях россияне за день убили 15 гражданских, из них две семьи с детьми
Последние новости
09:23
Швейцарская страховая компания Zurich продает бизнес в РФ и уходит
09:08
Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против Шредера
08:50
Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов
08:48
Британская разведка: войскам РФ из Мариуполя нужна передышка, но ее могут не дать
08:41
Под обстрелом Лимана погиб подросток – жертвами россиян стали уже 232 ребенка
08:41
ISW: Россияне изменили тактику на Донбассе — хотят захватывать конкретные села
08:11
Япония выделит 2 миллиона евро на защиту украинских АЭС
08:03
Луганщина: 12 погибших в Северодонецке, полсотни разрушенных домов
07:44
Министры G7 обсудили, как ограничить нефтяные доходы России
07:33
Блинкен: Россия использует продовольствие как оружие
Все новости...