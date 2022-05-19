Под обстрелами смогли эвакуировать людей из Северодонецка

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что 19 мая из Северодонецка под обстрелами смогли вывезти 37 человек.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "Рашисты обстреливают полностью всю дорогу жизни". Эвакуационный бронированный грузовик едва вырвался. Забрали 37 человек.

Сегодня эвакуация была сверхсложной. россияне мощно обстреливают Северодонецк, что головы не поднять, но патрульные полицейские смогли забрать северодончан. В Лисичанске доукомплектовались и ждали, пока подвезут людей из Белогоровки (полицейские проскочили на легковом авто и забрали крестьян), а затем ожидал рискованный путь по дороге "Лисичанск-Бахмут". Снова повезло".

Детали: Гайдай посчитал, что 19 мая спасены 37 человек, из них пятеро – дети, четыре кота, две собаки и две морские свинки.

Напомним: Четыре человека погибли и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов Северодонецка Луганской области 18 мая.