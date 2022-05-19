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За последние 2 недели ВСУ освободили 23 населенных пункта в Харьковской области

Денис КарловскийЧетверг, 19 мая 2022, 16:08
За последние 2 недели ВСУ освободили 23 населенных пункта в Харьковской области
фото иллюстративное: getty images

С 5 мая подразделения Вооруженных сил Украины освободили из-под российской оккупации 23 населенных пункта Харьковской области.

Источник: "Укринформ" с комментарием бригадного генерала, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Громова

Прямая речь Громова: "На Харьковском направлении с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта из-под российской оккупации. Враг пытается сдержать наступление наших войск.

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Россия не прекращает обстрелы Черниговской и Сумской областей, чтобы предотвратить наши силы от основных направлений.

Противник продолжает сосредоточивать главные усилия на ведении боевых действий на востоке нашей страны. Его декларируемая цель так называемого "второго этапа специальной операции" остается без изменений – оккупация Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ.

Так, на данный момент на Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник наносит огневое поражение с применением минометов, артиллерийских систем, РСЗО при поддержке авиации с целью нанесения потерь нашим войскам, истощению нашего личного состава, разрушению фортификационных сооружений наших подразделений".

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Детали: Генерал добавил, что сейчас продолжаются активные бои на Северодонецком, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. По его словам, у врага постепенно иссякает наступательный потенциал.

На других направлениях россияне сохраняют угрозу наступления, чтобы не допустить переброску подразделений ВСУ.

Из акватории Черного и Азовского морей существует риск нанесения ракетных ударов с кораблей Черноморского флота РФ по городам Украины. Кроме того, враг совершает провокационные действия по группировкам флотом, имитируя подготовку к высадке десанта.

Предыстория:

  • В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщали, что на четырех направлениях наступление и штурмовые действия врага провалились из-за больших потерь в бою.
  • По состоянию на утро 19 мая Россия потеряла в ходе войны против Украины более 28,5 тысячи военных, 203 самолета, 1254 танка, 3064 боевых бронированных машин, 595 артиллерийских систем и 199 реактивных систем залпового огня.
  • В Пентагоне отметили, что российская армия снизила свои амбиции и масштабы ведения боевых действий в Украине.

Темы: Вооруженные силыбоевые действияХарьковская областьвойна
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