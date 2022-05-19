У Росії зафіксували не менше 12 випадків підпалу військкоматів – Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в РФ зафіксовано не менше 12 випадків навмисного підпалу військкоматів.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в медіа-центрі "Україна", повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "З початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано не менше 12 випадків навмисного підпалу військкоматів.

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Тільки за останній тиждень таких випадків було 5: у Ростовській, Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську".

Деталі: Громов також зазначив, що противник продовжує вживати заходів щодо поповнення своїх втрат.

"За наявною інформацією, продовжується формування зведених батальйонно-тактичних груп Тихоокеанського та Північного флотів у пунктах постійної дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти, Петропавловськ-Камчатський, та 200-ї окремої мотострілецької бригади, Печенга, відповідно. На базі навчань фахівців південного військового округу Молькіно здійснюється підготовка особового складу для доукомплектування з'єднань та військових частин 49-ї армії", - розповів він.

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Громов додав, що на тимчасово окупованій території Криму продовжуються заходи щодо відновлення боєздатності російських підрозділів, які зазнали значних втрат.

Що передувало: У ніч на 18 травня у російському Підмосков'ї спалахнула пожежа у Щолківському військовому комісаріаті. У соцмережах пишуть, що у будівлю кинули "коктейлі Молотова".

13 травня військкомат у російському Омську закидали коктейлями Молотова.

За даними ВВС, з 24 лютого до 4 травня як мінімум у шести російських регіонах підпалювали військові комісаріати.