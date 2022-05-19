В России зафиксировали не менее 12 случаев поджога военкоматов – Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в РФ зафиксировано не менее 12 случаев умышленного поджога военкоматов.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в медиа-центре "Украина", сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "С начала полномасштабной российско-украинской войны в России зафиксировано не менее 12 случаев умышленного поджога военкоматов.

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Только за последнюю неделю таких случаев было 5: в Ростовской, Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске".

Детали: Громов также отметил, что противник продолжает принимать меры по пополнению своих потерь.

"По имеющейся информации, продолжается формирование сводных батальонно-тактических групп Тихоокеанского и Северного флотов в пунктах постоянной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты, Петропавловск-Камчатский, и 200-й отдельной мотострелковой бригады, Печенга, соответственно. На базе учебного центра подготовки младших специалистов южного военного округа Молькино осуществляется подготовка личного состава для доукомплектования соединений и военных частей 49-й армии", - рассказал он.

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Громов добавил, что на временно оккупированной территории Крыма продолжаются мероприятия по возобновлению боеспособности российских подразделений, которые понесли значительные потери.

Что предшествовало: В ночь на 18 мая в российском Подмосковье вспыхнул пожар в Щелковском военном комиссариате. В соцсетях пишут, что в здание бросили "коктейли Молотова".

13 мая военкомат в Омске забросали коктейлями Молотова.

Согласно данным ВВС, с 24 февраля по 4 мая как минимум в шести российских регионах поджигали военные комиссариаты.