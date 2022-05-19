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На Черниговщине тракторист подорвался на мине: получил травму ноги

Денис КарловскийЧетверг, 19 мая 2022, 17:12
На Черниговщине тракторист подорвался на мине: получил травму ноги

Мужчина, управляя трактором в Черниговском районе, взорвался на вражеской мине и получил травму ноги.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "19 мая около 12:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС области поступило сообщение, что в лесном массиве в Черниговском районе, трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу".

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Детали: Пиротехники ГСЧС обследовали местность и не обнаружили другие боеприпасы.

В пресс-службе ГСЧС напомнили, что сейчас опасно съезжать на обочину, двигаться в необследованных водоемах, лесных массивах и полях.

При обнаружении подозрительных предметов нужно звонить 101.

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Місце вибуху
Место взрыва
фото: гсчс
 
фото: гсчс

Предыстория:

  • 17 мая недалеко от Макарова на Киевщине фермер, проезжая на тракторе в поле, наткнулся на две вражеские мины.
  • 8 мая житель Киевщины погиб в лесополосе возле села Залесье, взорвавшись на необнаруженной вражеской мине.

Темы: Черниговская областьминированиедеоккупацияГСЧС
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