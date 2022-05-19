На Черниговщине тракторист подорвался на мине: получил травму ноги

Мужчина, управляя трактором в Черниговском районе, взорвался на вражеской мине и получил травму ноги.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "19 мая около 12:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС области поступило сообщение, что в лесном массиве в Черниговском районе, трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу".

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Детали: Пиротехники ГСЧС обследовали местность и не обнаружили другие боеприпасы.

В пресс-службе ГСЧС напомнили, что сейчас опасно съезжать на обочину, двигаться в необследованных водоемах, лесных массивах и полях.

При обнаружении подозрительных предметов нужно звонить 101.

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Место взрыва фото: гсчс

фото: гсчс

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