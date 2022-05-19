На Черниговщине тракторист подорвался на мине: получил травму ноги
Четверг, 19 мая 2022, 17:12
Мужчина, управляя трактором в Черниговском районе, взорвался на вражеской мине и получил травму ноги.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "19 мая около 12:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС области поступило сообщение, что в лесном массиве в Черниговском районе, трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу".
Детали: Пиротехники ГСЧС обследовали местность и не обнаружили другие боеприпасы.
В пресс-службе ГСЧС напомнили, что сейчас опасно съезжать на обочину, двигаться в необследованных водоемах, лесных массивах и полях.
При обнаружении подозрительных предметов нужно звонить 101.
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