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Висадка російського десанту Одесі не загрожує – Пентагон

Денис КарловськийЧетвер, 19 травня 2022, 20:06
будівля пентагону. фото: getty images

У Пентаґоні вважають, що Одесі не загрожує найближчим часом спроба висадки російського десанту.

Джерело: неназваний високопосадовець Пентаґону в розмові з кореспондентом видання Foreign Policy Джеком Детчем

Пряма мова посадовця: "На півдні України росіяни проводять вогневий тиск з артилерії на українські позиції і здійснюють спроби штурму в напрямку Миколаєва.

(Стосовно – УП) Одеси, то загрози висадки російського десанту – немає".

Деталі: За даними розвідки Пентагону російська авіація скоротила кількість бойових вильотів літаків щодоби до 140 літако-вильотів на добу. За словами співрозмовника Детча, це менше приблизно на 100-150 вильотів у попередні тижні.

На Донбасі російське командування намагається штурмувати позиції Збройних сил України меншими підрозділами після того, як великі угруповання не досягли успіху. 

Також чиновник додав, що росіяни, ймовірно, таким чином намагаються покращити постачання військ, оскільки менші підрозділи потребують менше зусиль з логістики.

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Наразі Пентаґон фіксує спроби прориву росіян з боку Ізюма в напрямку Слов’янська, але наразі російський наступ безуспішний.

Загалом Пентаґон вважає, що кількісна перевага досі на боці російських окупаційних військ, хоча українські захисники все одно чинять їм опір. Щодо кількості бойової потужності, то росіяни також переважають українські сили.

Станом на 19 травня, на території України розміщено 106 батальйонно-тактичних груп. Деякі з цих підрозділів, за словами співрозмовника Детча, перекинули з півночі України, без перерви для поповнення резервів.

Американська розвідка не має даних, які би свідчили про підготовку до масової мобілізації в Росії.

Співрозмовник натякнув, що війна може затягнутися надовго, так як це сталося після "гострої" фази бойових зіткнень на Донбасі в 2014-2015 році.

Передісторія:

  • Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що в Росії усунули від посад кількох російських командирів високого рангу через провали на полі бою.
  • Неназване джерело в штаб-квартирі НАТО повідомило журналістам, що західна розвідка не очікує суттєвого перелому на полі бою на користь жодної зі сторін у найближчі тижні.
  • Українська військова розвідка твердить, що в російській армії військовослужбовці масово відмовляються йти в наступ на Донбасі.
  • Голова розвідувальних агенцій США Евріл Гейнс заявляла, що російський президент Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні.

Теми: розвідкаОдесаДонбасбойові дії
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