Перелому на полі бою в найближчі тижні не станеться – джерело в НАТО
Керівництво НАТО вважає, що в найближчі тижні ані Україна, ані Росія не зможуть досягнути суттєвої переваги в театрі ведення бойових дій.
Джерело: неназваний посадовець штаб-квартири НАТО в коментарі журналістам CNN
Пряма мова посадовця: "Я думаю, що на нас чекає певне затишшя (на полі бою – УП)".
Деталі: Розвідувальна агенції країн-членів НАТО вважають, що ні Збройні сили Україні, ні російські окупанти не будуть спроможні досягти будь-яких переваг на полі бою в найближчі кілька тижнів.
Однак, у НАТО всі згодні в оцінці, що перевага зараз на боці України, зокрема через накопичення важкого озброєння, яке постачають західні партнери. У штаб-квартирі Альянсу обговорюють можливість, що ЗСУ зможуть повернути військовим шляхом окупований Крим та ті райони Донбасу, які до 2022 року були під контролем так званих формувань "ДНР" і "ЛНР".
Пряма мова посадовця: "Я гадаю, що вони (українці – ред.) можуть повернути (Крим і Донбас – УП), так. Не прямо зараз, не швидко, але якщо вони будуть триматися на тому рівні, який зараз, то вони зможуть незабаром їх повернути.
Я особисто не дотримуюсь тієї думки, що вони повинні повертати ці регіони (військовим шляхом – УП)".
Деталі: Співрозмовник журналістів пояснив, що він побоюється непокори з боку цивільного населення в Криму й ОРДЛО, в разі військової операції з їхнього повернення до України.
Передісторія:
- Українська військова розвідка твердить, що в російській армії військовослужбовці масово відмовляються йти в наступ на Донбасі.
- Голова розвідувальних агенцій США Евріл Гейнс заявляла, що російський президент Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні.
- За даними російських журналістів-розслідувачів, Путін передав планування й розвідку щодо ведення війни в Україні від ФСБ до військового ГРУ МО РФ, відомого брутальністю у веденні спецоперацій.