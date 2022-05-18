Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Перелому на полі бою в найближчі тижні не станеться – джерело в НАТО

Денис КарловськийСереда, 18 травня 2022, 21:45
українські бійці ведуть стрільбу з американської гаубиці м777. фото ілюстративне: пресслужба міноборони україни

Керівництво НАТО вважає, що в найближчі тижні ані Україна, ані Росія не зможуть досягнути суттєвої переваги в театрі ведення бойових дій.

Джерело: неназваний посадовець штаб-квартири НАТО в коментарі журналістам CNN

Пряма мова посадовця: "Я думаю, що на нас чекає певне затишшя (на полі бою – УП)".

Деталі: Розвідувальна агенції країн-членів НАТО вважають, що ні Збройні сили Україні, ні російські окупанти не будуть спроможні досягти будь-яких переваг на полі бою в найближчі кілька тижнів.

Однак, у НАТО всі згодні в оцінці, що перевага зараз на боці України, зокрема через накопичення важкого озброєння, яке постачають західні партнери. У штаб-квартирі Альянсу обговорюють можливість, що ЗСУ зможуть повернути військовим шляхом окупований Крим та ті райони Донбасу, які до 2022 року були під контролем так званих формувань "ДНР" і "ЛНР".

Пряма мова посадовця: "Я гадаю, що вони (українці – ред.) можуть повернути (Крим і Донбас – УП), так. Не прямо зараз, не швидко, але якщо вони будуть триматися на тому рівні, який зараз, то вони зможуть незабаром їх повернути.

Я особисто не дотримуюсь тієї думки, що вони повинні повертати ці регіони (військовим шляхом – УП)".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Співрозмовник журналістів пояснив, що він побоюється непокори з боку цивільного населення в Криму й ОРДЛО, в разі військової операції з їхнього повернення до України.

Передісторія:

  • Українська військова розвідка твердить, що в російській армії військовослужбовці масово відмовляються йти в наступ на Донбасі.
  • Голова розвідувальних агенцій США Евріл Гейнс заявляла, що російський президент Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні.
  • За даними російських журналістів-розслідувачів, Путін передав планування й розвідку щодо ведення війни в Україні від ФСБ до військового ГРУ МО РФ, відомого брутальністю у веденні спецоперацій.

Теми: розвідкаКримДонбасдеокупація
Головне сьогодні

аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення

РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться

Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки

Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії

У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл

Усі новини...
розвідка
ГУР: У російській армії відкрито відмовляються воювати в Україні, ФСБ шпигує
РФ вдається до невибіркових артобстрілів через небажання ризикувати літаками – британська розвідка
Близько 100 російських танкістів здалися в полон до середини березня – розвідка
Останні новини
06:12
фотоМорські піхотинці США показали, як готують гаубиці до відправки в Україну
05:47
Сенат США одноголосно затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
05:22
Японія вирішила збільшити кредитну суму для України до $600 млн – ЗМІ
04:36
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
03:37
Біля російської комендатури в окупованому Мелітополі пролунав вибух – ОВА
02:58
Польща відправить в Україну 25 тисяч тонн бензину
02:18
На півдні ЗСУ уразили 90 цілей ворога
01:57
Росія готує "престур" з Ростова-на-Дону в окуповані українські міста – ОК "Південь"
01:31
США готові бути гарантами безпеки Фінляндії та Швеції до вступу країн у НАТО
01:07
аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення
Усі новини...