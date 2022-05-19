Президент: Побудувати нову "Мрію" треба в пам’ять про загиблих льотчиків

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має побудувати новий літак "Мрія" у пам’ять про всіх загиблих на війні льотчиків.

Джерело: Зеленський під час спілкування з українськими студентами у четвер

Деталі: Президент розповів, що ще до війни була ідея побудувати другий літак "Мрія", і, за підрахунками, на це потрібно було 800 млн доларів.

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"Це дуже великі гроші. Грошей ми не знайшли на будівництво "Мрії"", - сказав він.

Однак тепер, за словами президента, "це питання іміджу нашої держави і всіх загиблих прекрасних професійних льотчиків на цій війні".

Пряма мова: "Побудувати "Мрію" заради пам’яті про наших героїв – я думаю, що це правильна державницька позиція і правильна мрія".

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