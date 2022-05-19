Президент: Побудувати нову "Мрію" треба в пам’ять про загиблих льотчиків
Четвер, 19 травня 2022, 21:57
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має побудувати новий літак "Мрія" у пам’ять про всіх загиблих на війні льотчиків.
Джерело: Зеленський під час спілкування з українськими студентами у четвер
Деталі: Президент розповів, що ще до війни була ідея побудувати другий літак "Мрія", і, за підрахунками, на це потрібно було 800 млн доларів.
"Це дуже великі гроші. Грошей ми не знайшли на будівництво "Мрії"", - сказав він.
Однак тепер, за словами президента, "це питання іміджу нашої держави і всіх загиблих прекрасних професійних льотчиків на цій війні".
Пряма мова: "Побудувати "Мрію" заради пам’яті про наших героїв – я думаю, що це правильна державницька позиція і правильна мрія".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Ще на початку повномасштабної війни в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".
- Державне підприємство "Антонов" запропонувало започаткувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".
- Пізніше там заявили, що відновлення "Мрії" — надважливе завдання, але щодо термінів говорити передчасно.