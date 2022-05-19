Президент: Побудувати нову "Мрію" треба в пам’ять про загиблих льотчиків

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має побудувати новий літак "Мрія" у пам’ять про всіх загиблих на війні льотчиків.

Джерело: Зеленський під час спілкування з українськими студентами у четвер

Деталі: Президент розповів, що ще до війни була ідея побудувати другий літак "Мрія", і, за підрахунками, на це потрібно було 800 млн доларів.

"Це дуже великі гроші. Грошей ми не знайшли на будівництво "Мрії"", - сказав він.

Однак тепер, за словами президента, "це питання іміджу нашої держави і всіх загиблих прекрасних професійних льотчиків на цій війні".

Пряма мова: "Побудувати "Мрію" заради пам’яті про наших героїв – я думаю, що це правильна державницька позиція і правильна мрія".

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