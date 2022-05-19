Президент: Побудувати нову "Мрію" треба в пам’ять про загиблих льотчиків
Четвер, 19 травня 2022, 21:57
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має побудувати новий літак "Мрія" у пам’ять про всіх загиблих на війні льотчиків.
Джерело: Зеленський під час спілкування з українськими студентами у четвер
Деталі: Президент розповів, що ще до війни була ідея побудувати другий літак "Мрія", і, за підрахунками, на це потрібно було 800 млн доларів.
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"Це дуже великі гроші. Грошей ми не знайшли на будівництво "Мрії"", - сказав він.
Однак тепер, за словами президента, "це питання іміджу нашої держави і всіх загиблих прекрасних професійних льотчиків на цій війні".
Пряма мова: "Побудувати "Мрію" заради пам’яті про наших героїв – я думаю, що це правильна державницька позиція і правильна мрія".
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Передісторія:
- Ще на початку повномасштабної війни в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".
- Державне підприємство "Антонов" запропонувало започаткувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".
- Пізніше там заявили, що відновлення "Мрії" — надважливе завдання, але щодо термінів говорити передчасно.