Президент: Построить новую "Мрию" нужно в память о погибших летчиках
Четверг, 19 мая 2022, 21:57
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна построить новый самолет "Мрия" в память обо всех погибших на войне летчиках.
Источник: Зеленский во время общения с украинскими студентами в четверг
Детали: Президент рассказал, что еще до войны была идея построить второй самолет "Мрия", и, по подсчетам, на это нужно было 800 млн долларов.
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"Это очень большие деньги. Денег мы не нашли на строительство "Мрии", – сказал он.
Однако теперь, по словам президента, "это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших прекрасных профессиональных летчиков на этой войне".
Прямая речь: "Построить "Мрию" ради памяти о наших героях – я думаю, что это правильная государственная позиция и правильная мечта".
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Предыстория:
- Еще в начале полномасштабной войны в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых крупных и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".
- Государственное предприятие "Антонов" предложило основать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия".
- Позже там заявили, что восстановление "Мрии" — сверхважная задача, но о сроках говорить преждевременно.