Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент: Построить новую "Мрию" нужно в память о погибших летчиках

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 21:57
обломки самолета "Мрия" на аэродроме Гостомеля, LightRocket via Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна построить новый самолет "Мрия" в память обо всех погибших на войне летчиках.

Источник: Зеленский во время общения с украинскими студентами в четверг

Детали: Президент рассказал, что еще до войны была идея построить второй самолет "Мрия", и, по подсчетам, на это нужно было 800 млн долларов.

"Это очень большие деньги. Денег мы не нашли на строительство "Мрии", – сказал он.

Однако теперь, по словам президента, "это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших прекрасных профессиональных летчиков на этой войне".

Прямая речь: "Построить "Мрию" ради памяти о наших героях – я думаю, что это правильная государственная позиция и правильная мечта".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Еще в начале полномасштабной войны в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых крупных и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".
  • Государственное предприятие "Антонов" предложило основать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия".
  • Позже там заявили, что восстановление "Мрии" — сверхважная задача, но о сроках говорить преждевременно.

Темы: Зеленскийавиа
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка

видеоNYT обнародовало доказательства массовой казни в Буче

Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба

видеоБойцы "Азова" вышли на связь: командование все еще на "Азовстали"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Финальная стадия войны самая кровавая, я не могу звать украинцев из-за границы
Зеленский студенту Могилянки: Страна уже переросла проблему плагиата Шкарлета
Зеленский: Цена победы – десятки тысяч жизней
Последние новости
08:50
Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов
08:48
Британская разведка: войскам РФ из Мариуполя нужна передышка, но ее могут не дать
08:41
Под обстрелом Лимана погиб подросток – жертвами россиян стали уже 232 ребенка
08:41
ISW: Россияне изменили тактику на Донбассе — хотят захватывать конкретные села
08:11
Япония выделит 2 миллиона евро на защиту украинских АЭС
08:03
Луганщина: 12 погибших в Северодонецке, полсотни разрушенных домов
07:44
Министры G7 обсудили, как ограничить нефтяные доходы России
07:33
Блинкен: Россия использует продовольствие как оружие
07:00
Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка
06:30
НАТО: После 24 февраля для Альянса началась новая эра
Все новости...