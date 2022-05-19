Президент: Построить новую "Мрию" нужно в память о погибших летчиках

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна построить новый самолет "Мрия" в память обо всех погибших на войне летчиках.

Источник: Зеленский во время общения с украинскими студентами в четверг

Детали: Президент рассказал, что еще до войны была идея построить второй самолет "Мрия", и, по подсчетам, на это нужно было 800 млн долларов.

"Это очень большие деньги. Денег мы не нашли на строительство "Мрии", – сказал он.

Однако теперь, по словам президента, "это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших прекрасных профессиональных летчиков на этой войне".

Прямая речь: "Построить "Мрию" ради памяти о наших героях – я думаю, что это правильная государственная позиция и правильная мечта".

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