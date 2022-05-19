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Президент: Построить новую "Мрию" нужно в память о погибших летчиках

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 21:57
Президент: Построить новую Мрию нужно в память о погибших летчиках
обломки самолета "Мрия" на аэродроме Гостомеля, LightRocket via Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна построить новый самолет "Мрия" в память обо всех погибших на войне летчиках.

Источник: Зеленский во время общения с украинскими студентами в четверг

Детали: Президент рассказал, что еще до войны была идея построить второй самолет "Мрия", и, по подсчетам, на это нужно было 800 млн долларов.

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"Это очень большие деньги. Денег мы не нашли на строительство "Мрии", – сказал он.

Однако теперь, по словам президента, "это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших прекрасных профессиональных летчиков на этой войне".

Прямая речь: "Построить "Мрию" ради памяти о наших героях – я думаю, что это правильная государственная позиция и правильная мечта".

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Предыстория:

  • Еще в начале полномасштабной войны в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых крупных и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".
  • Государственное предприятие "Антонов" предложило основать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия".
  • Позже там заявили, что восстановление "Мрии" — сверхважная задача, но о сроках говорить преждевременно.

Темы: Зеленскийавиа
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