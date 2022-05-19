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На сході ЗСУ знищили 29 одиниць техніки окупантів і відбили 14 атак

Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 22:50
український військовий, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках у четвер бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 14 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: За добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 ворожих танків; 14 одиниць бойової броньованої техніки; 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" втрати ворога складають: особового складу – 40, танків – 2, БТР – 2.

За добу окупанти обстріляли близько 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 40 цивільних об’єктів з них: 31 житловий будинок, санаторій, спортивний комплекс, гуртожиток технікуму, офіс ощадбанку, райвідділ освіти, транспортне підприємство, газопровід. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 8 мирних мешканців, ще 9 отримали поранення. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи.

Теми: Об'єднані сили на Донбасівійна
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